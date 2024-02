Taylor Swift revela un cambio importante para sus próximos conciertos del Eras Tour y acaba con esta regla que ella misma se había puesto

Cuando Taylor Swift lanzó por primera vez su Eras Tour, le dijo a la multitud que estaba presente en el concierto que su plan para el set sorpresa acústico de cada noche era "tocar canciones diferentes cada noche y nunca repetir una".

Con el tiempo llegaron las enmiendas a esa regla y si cometió algún error la primera vez, se dio permiso para repetirla para hacerlo bien. Ahora, cuando ya no le quedan tantas canciones en el tintero, está abandonando la regla por completo.

Durante su concierto en Melbourne el 18 de febrero, le dijo a la multitud: "Esto es como un anuncio de servicio público… He estado pensando, quiero ser lo más creativa posible con el set acústico en adelante. No quiero limitar nada y decir: 'Oh, si he tocado una canción antes, no puedo volver a tocarla'. Así que de ahora en adelante, no quiero sacar ningún color de pintura de la caja de pinturas de colores... Quiero poder tocar canciones más de una vez si me apetece, y quiero poder hacer cambios en las canciones".

Hasta ahora, parece que este cambio significa mmashups: Swift regaló a sus fans en Melbourne un mashup de Getaway Car, August y The Other Side of the Door para una de sus canciones sorpresa.

Pero este cambio en las reglas no ha gustado a algunos fans de la cantante que ya han ido a conciertos de la gira y no han podido disfrutar de este tipo de mashups y sorpresas acústicas especiales como si vivieron los fans australianos en Melbourne.

Con este tipo de mashups sobre la mesa las posibilidades de lo que pueden esperar sus fans en el resto de conciertos de la gira es infinita.