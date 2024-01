Conduce durante ocho horas para tener una primera cita, y la chica termina cancelándole el plan

Pese a que las redes sociales han conseguido que el mundo esté mucho más conectado entre sí y que sea todavía más sencillo hablar con otra persona, sin importar el país en el que se encuentre, la realidad es que cada vez parece más difícil conectar con otra persona a nivel emocional. Por este motivo, son muchos los que deciden animarse a probar las aplicaciones de citas para intentar buscar el amor, algo que en algunas ocasiones puede salir muy bien, y que otras puede terminar de la peor forma posible.

Esto es precisamente lo que le ha ocurrido a Zockr, quien nada más empezar su TikTok confiesa que acaba de conducir ocho horas para tener una primera cita con una chica que finalmente no se ha presentado. Y, como era de esperar, con un comienzo como este era inevitable que los espectadores quisieran conocer todos los detalles de lo que había ocurrido, algo que él tampoco ha dudado en compartir. Porque, tal y como ha explicado, llevaba varias semanas hablando e intentando quedar con una chica, pero, por una cosa o por otra, parecía que nunca conseguía encontrar el momento correcto para verse.

Por ello, al final el tiktoker decidió lanzarse a la piscina y ofrecerse a conducir ocho horas para que se diera este encuentro que, hasta entonces, parecía que ambos querían que ocurriera. Pero, a medida que se iba acercando el momento, todo empezó a complicarse y el chico empezó a descubrir cosas que le hubiera gustado saber antes de emprender este viaje. Porque, aunque ella parecía estar interesada en él, de repente empezó a mostrarse muy dubitativa respecto a la idea de encontrarse, algo que confundió mucho al tiktoker, quien quiso saber por qué se encontraba así. Fue ahí cuando ella le confesó que sus padres no querían que ella saliera con alguien que no fuera de su misma etnia, algo que claramente descolocó al chico, porque él es indio y ella no.

Y, como era de esperar, la cita no llegó a darse nunca después de descubrir esto, algo que el tiktoker confiesa que le hubiera gustado que le dijera antes, en vez de dejarle conducir hasta allí para nada. Aun así, Zockr ha conseguido contar esta experiencia con el mismo humor y madurez al que ya tiene acostumbrados a sus seguidores, algo que muchos confiesan que no habrían sido capaces de hacer. Sin duda, este tiktoker sigue sin tener suerte en sus citas, algo que muchos esperan que pueda cambiar pronto.