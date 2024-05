El conmovedor correo de un profesor a sus alumnos que preparan la selectividad que ha emocionado a las redes

El final de curso ya está aquí y ello quiere decir que ya estamos en época de los exámenes finales y la selectividad. Sin duda, estos momentos son los más duros para los estudiantes y son fechas de mucha presión y nerviosismo. Aunque podamos creer que estos sentimientos solo los viven los alumnos, todo su alrededor se suele solidarizar con ellos y sentir igualmente nervios. Unas de esas personas que empatizan tanto con los jóvenes son sus profesores. Esto lo ha demostrado uno de estos docentes en un correo electrónico que le ha enviado a sus alumnos.

La conocida cuenta de Instagram @ceciarmy ha hecho público ese email que le llegó a sus mensajes directos por parte de uno de los alumnos. Esta cuenta escribía en la publicación "Mis dieces a este profesor". Y no es para menos, pues se trata de un emotivo y muy bonito mensaje que deberían escribir todos los profesores en esta época de exámenes. "Queridos alumnos, estaba en mi despacho pensando qué temas del power point repasar, y sin yo tener que examinarme, estaba sintiendo una presión en el pecho parecida a cuando yo era alumno", comienza este correo electrónico.

El mensaje continúa: "Por ello, me he puesto a escribiros este correo a tan solo unos días de que comiencen las pruebas de la EBAU. El mayor examen en la vida no es este ni mucho menos, aunque ahora mismo penséis que sí. Independientemente de los resultados, recordad que el sistema no define vuestro valor. Quiero que recordéis lo fuertes que sois.". Hasta aquí hemos comprobado que se trata de un mensaje realmente motivador.

Pero el correo continúa, esta vez mencionando a un conocido youtuber: "Como dice vuestro amigo Ibai, sois unos guerreros y debéis aguantar hasta el último minuto. Siempre puede pasar algo inesperado". "Estáis preparados para esto y mucho más. Que una nota no os haga cambiar de opinión para cumplir vuestros sueños y deseos. Con todo mi cariño, como os gusta llamarme, Sargento Escribano", finaliza el mensaje. Además, como posdata ha añadido el enlace al tiktok de Ibai en el que desea suerte a todos los estudiantes que están en época de exámenes.

Se trata de un email que nos ha dejado a todos impactados y que nos ha robado el corazón. En esta red social ha conseguido más de 304 mil me gustas y muchas personas han dejado su comentario. Casi todos ellos alaban a este profesor: "Más profesores así", "Que bonito es ver a gente que disfruta de su trabajo y hace felices a los demás" o "Un ser de luz ese profesor". Además, algunos se han atrevido a continuar con este espíritu y dejar más frases motivadoras: "Añadido personal: Recordad que no hay sueños imposibles, solo personas que dejan de luchar por ellos".