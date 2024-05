Le regala unos cromos a un niño a la salida del supermercado y se pone a llorar por este triste motivo

Aunque hayamos evolucionado como sociedad en muchas cosas sigue habiendo problemas que no hemos conseguido erradicar y que continúan pasando como es el caso del bullying en los colegios e institutos.

Recientemente os contábamos la historia de una profesora que no entendía porque los padres de su clase invitaban a un cumpleaños a todos sus alumnos menos a cinco niños.

Ahora es una tiktoker llamada Sotirules, con más de 90.000 seguidores, la que se ha vuelto viral al compartir una triste historia que está haciendo llorar a todo el mundo y que ya acumula más de 9 millones de reproducciones.

"Acabo de hacer la compra, me he gastado 60 pavos en el lidl y te regalan tres sobres de cromos de fútbol. Como comprenderéis a mi edad ya no colecciono cromos de fútbol pero el señor me los ha dado con el ticket y yo que iba cargada los he metido en la bolsa y ya está", ha empezado contando Soti.

"He ido a meter la compra al coche y a mi lado había una madre con dos niños que justo han pagado detrás de mi. Mientras la madre estaba metiendo la compra al coche los dos niños se han sentado en un bordillo y se han puesto a abrir sus cromos de fútbol”, continúa su relato.

Viendo que ella no iba a usar los cromos para nada ha decidió regalárselos al niño sin saber el triste y emotivo momento que viviría después: "He cogido mis cromos y he ido a dárselos a los niños, eran un niño y una niña pequeños. Me acercó y le digo al niño 'Hola, coleccionas cromos, toma cariño'".

"El niño se ha levantado, me ha abrazado y se ha puesto a llorar y yo no estaba entendiendo nada. La madre se ha quedado mirándonos y se ha puesto a llorar también y ahora estoy llorando yo también", ha dicho Soti con voz entrecortada que añade que "Os podéis imaginar mi cara de sólo le estoy dando tres paquetes de cromos a un niño y se ha puesto a llorar y me ha dado un abrazo”.

Había un triste explicación al porque ese niño y esa madre se han puesto a llorar y a Soti se le ha encogido el corazón al descubrirlo: "La madre se ha acercado y me ha dado las gracias, yo no entendía porque si sólo le he dado tres paquetes de cromos que no voy a usar".

Cuando se ha dado cuenta de que no estaba entendiendo nada, ha apartado al niño y le ha dicho que no pasaba nada y que fuera a abrirlos con su hermana: "La señora me dice, no te imaginas lo que significa el gesto que mi hijo acaba de hacer hacia a ti. Yo le he contestado que sólo le he regalado tres paquetes de cromos medio riéndome porque no estaba entendiendo la situación".

"La madre se ha puesto a contarme que lleva un par de años sin ver casi gestos de cariño de su hijo hacia gente desconocida porque en el cole le hacen bullying y yo en ese momento me he puesto a llorar", ha desvelado Soti.

La tiktoker termina el vídeo cabreada diciendo que ella también había sufrido bullying de pequeña: "No entiendo que en puñetero siglo XXI en los colegios sigan pasando estas mierdas porque yo he sido una niña que ha sufrido bullying en mi cole por desgracia No comprendo que un niño de entre 5 y 7 años tenga que pasar por estas cosas".

En su opinión la culpa la tienen tanto los padres de los niños, "Lo primero los padres, madres y los tutores legales o con quien sea que vivan esos niños que los maleducáis y no les enseñáis lo que es el respeto", como los colegios e institutos, "Lo segundo los colegios que no hacéis nada por darles una mejor educación a estos niños".

La publicación tiene más de 14.000 comentarios y los hay de todos los colores. "Estudiando el máster de profesorado y yo también sufrí bullying. Mi aula va a ser siempre el lugar seguro que yo no tuve, para todo el mundo sin distinción. Este vídeo me ha llegado TANTO", ha dicho @ephirae

"En el instituto, con 12 años sufrí bullying. Cuando me armé de valor y se lo comenté a mi tutor, decidió sentar a mi lado a esas personas, para que "aprendiera a defenderme". El peor curso de mi vida", se ha lamentado @cristina.sanor.