Una profesora explica lo que pasa en los colegios con los cumpleaños: "¿Qué os cuesta invitar a los 5 que dejáis fuera?"

Nada más importante que la educación de nuestros hijos, la cultura, los conocimientos y los valores que aprenden en un colegio son básicos para su desarrollo como buenas personas dentro de una sociedad.

Es por eso que conductas, que desagradablemente ocurren, de malos tratos, alumnos que marginan a otros o bullyng debemos de tomárnoslas lo más en serio posible.

Sobre este tema ha escrito recientemente en Twitter una profesora llamada Ana en un hilo que ya han visto más de un millón de personas y en el que habla sobre lo que ocurre con los cumpleaños en los colegios.

"Voy a tratar de explicar algo que está ocurriendo en los colegios con el tema de los cumpleaños y como siempre los daños colaterales son los niños y niñas no invitados.Queridos padres y madres, si invitáis a 23 y en clase son 28", escribió en el primer tuit de este hilo que ya tiene más de 6.000 'me gusta', 1.000 retuits y más de 700 comentarios.

El problema al que se enfrenta en su colegio es que no todos los alumnos de su clase son invitados a los cumpleaños y algunos se quedan fuera. "¿Qué os cuesta invitar a los 5 que dejáis aparte? Yo creo que por 5 invitaciones más, no se rompe tanto la economía familiar si total ya vais a pagar 23" asegura aunque también es consciente de que "yo no soy nadie para meterme en la economía de ninguna casa, por supuesto".

Ana respeta la decisión de estos padres pero no la entiende y le parece curioso el dato de que cinco niños se queden fuera de la invitación.

Por si alguien tenía dudas Ana aclara que los niños que no están siendo invitados son maravilloso y "tienen el mismo derecho que los demás a disfrutar de una infancia feliz" y añade que "Puede que sean un poco más tímidos que los demás, que les cueste un poco más entender las cosas, que lleven poco tiempo en este colegio y les está costando hacer amistades, que no son buenos en deporte pero brillan en otras áreas".

El momento más triste del hilo llega cuando Ana explica que se quedado con sus cinco alumnos que no han sido invitados: "Así que me he pasado media tarde con mis 5 burbujitas preciosas, intentando explicar lo inexplicable” y cuenta que “en junio es mi cumpleaños y estoy por celebrarlo en exclusiva con las cinco criaturas".

El debate en los comentarios estaba servido y, en general, lleno de apuntes y reflexiones interesantes como la de este padre que tiene un hijo al que a menudo no invitan pero que no le parece del todo mal.

Mientras que otro padre tiene un hijo con asperger al que sólo han invitado a un cumpleaños y al que le disgusta no ser invitado.