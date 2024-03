Se vuelve viral al contar lo que encuentra cuando entra a los baños de alumnos del colegio

Las historias de profesores y de institutos son, sin duda, nuestras favoritas. Hace unos días conocimos la historia de un profesor que fingía tener acento británico ante sus alumnos para ponerlos a prueba y hoy continuamos con otro relato de un lugar que todos nosotros hemos frecuentado mucho durante nuestros años de estudiantes: los aseos del colegio.

El tiktoker Álvaro Patón, también conocido como @alvaropatoon, del que ya os hemos hablado alguna vez, ha compartido un vídeo con el que todos nos hemos sentido muy identificados. El joven, procedente de Jaén, trabaja desde 2021 como maestro de educación primaria en el colegio Hispano Inglés de Santa Cruz de Tenerife. En su cuenta de Tik Tok comparte historias, anécdotas y todo tipo de vídeos con relación a su trabajo y a sus alumnos. El último vídeo que ha publicado ha llamado especialmente nuestra atención.

"La mayor realidad jamás contada", escribe junto al vídeo el joven; en él habla sobre los baños de los institutos. "15 minutos, más o menos, es lo que dura un baño de un instituto o de una universidad limpio", comienza el vídeo. Sin duda, con esta frase ya nos ha enganchado al vídeo, porque se trata de algo que todos hemos vivido y con lo que estamos de acuerdo.

"Os voy a contar una de las mayores realidades que nos pasan a los profesores. Una cosa que suele pasar en los institutos y en las universidades es que en los baños no hay papel", continúa explicando. "Los profesores tenemos un baño propio, lo que pasa es que si alguna vez es una urgencia dices: "bueno, voy al baño del alumno que no pasa nada".

Sin embargo, lo destacable y gracioso viene a continuación, pues cuenta una historia que contradice a esta última idea. "Yo creo que la gente decide que cuando no hay papel cualquier cosa cercana a lo que es el retrete es buena idea para limpiarse", sigue con su narración. Explica que a veces te das cuenta de que no hay papel cuando ya has terminado de hacer tus necesidades. "Por favor, vamos a ser un poco más limpios, vamos a tener un poco de cuidado. La gente va ahí como si va a la jungla, o sea, a lo que venga", prosigue.

"Entonces voy yo tranquilamente por la mañana con buena cara, con alegría. Y que me llegue ese perfume de repente, en cuanto yo abro la puerta del baño...", se queja el joven. "Así que nada, a ver si este vídeo sirve un poco para concienciar de que pongamos siempre papel en el baño", sentencia en el vídeo.

Esta historia sobre los aseos de los colegios ha sido reproducido en tan solo unas pocas horas por más de 40 mil personas. Además, como siempre, muchos usuarios han contado sus propias anécdotas respecto a este tema: "yo como limpiadora en un instituto te aclaro la duda! no tienen papel porque no lo utilizan para nada bueno", o "En el mío lo pegan en el techo también embozan el vater y los lazan por el suelo".