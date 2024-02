La conversación de WhatsApp que ha abierto un gran debate sobre si se deben dejar los apuntes de clase o no

Las disputas entre compañeros de clase son de los más normal y común. Siempre ha habido personas que asisten a clase por obligación y que al sentarse en sus sillas no hacen nada más que escuchar en un segundo plano al profesor; y, en el otro extremo, encontramos a aquellos estudiantes que toman apuntes de todo lo que el profesor explica. El problema viene cuando esos alumnos que no hacen nada en clase les piden ayuda a los que sí trabajan.

Esta situación es la que ha vivido la tiktoker @eliaind. A pesar de que no sabemos si en clase había estado atenta o no, lo que sí sabemos es que le pidió los apuntes de una asignatura a una compañera. En un vídeo de Tik Tok ha compartido la conversación de WhatsApp que tuvo con esta compañera.

Elia le escribe a esta chica "Oye, perdona, no tendrás lo de los apuntes de Francisco, ¿verdad?". Casi a la media hora le contesta con un mensaje que eliminó, y después volvió a mandar otro en el que escribe "Lo siento". Elia, como no entendió bien si le mandaría los apuntes que le estaba pidiendo o no, decidió asegurarse preguntando "¿Eso es que no?".

Sin embargo, lo mejor de toda la historia llega después, cuando la otra compañera le envía un mensaje de voz. "Muy resumidamente, sí. Si quieres una explicación más larga: soy una persona enferma, que se ha dejado el culo por ir a cada una de las clases de ese señor, que me he dejado la puta mano y la vida por apuntar cada cosa que salía de esa boca, y no te conozco de nada. Claro que no te voy a pasar mis apuntes. Sonaré hija de puta o lo que quieras, pero creo que cada uno se tiene que ganar las cosas".

Estamos seguros de que esta no es la respuesta que creía Elia que iba a recibir. Sin embargo, lo que sí sabemos es que se trata de un mensaje muy directo y que muchos estudiantes a los que continuamente les piden los apuntes envidiarán.

Este vídeo ha alcanzado las 840 mil reproducciones y ha producido un gran enfrentamiento entre los que están de acuerdo con la respuesta de la compañera y los que no. Por ello, algunos escriben "Si la persona que me los pide no va a clase porque trabaja y la conozco, no me importa ayudar, pero si es por vagueza, lo siento pero no", mientras que otros defienden lo contrario: "Pues yo si he pasado apuntes por wassap a gente que no conozco y más cosas como indicar que cosas eran las que caían en el examen y tal, por que no? Se llama ayudar a la gente, no tiene de malo...".