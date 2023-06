"Cosas que no me dan celos": el trend de TikTok que ha generado un debate sobre la fidelidad

Los temas que rodean a la infidelidad en las parejas son unos de los más discutidos en redes sociales, y las personas jóvenes que viven sus primeras relaciones son las que más dudas tienen al respecto. El paso de los años ha hecho que los adolescentes estén cada vez más concienciados sobre cuál es la forma correcta y respetuosa de actuar dentro de una relación, y eso ha llevado a que muchos de ellos participen en el trend "Cosas que no me dan celos" de TikTok. Así, han reflexionado sobre algunas de las típicas situaciones que se califican popularmente como "dignas de celos", pero que no tienen demasiado sentido. Por supuesto, esta actitud tan relajada ha hecho que a muchos les hierva la sangre en Twitter.

Parece que hay quienes sienten rechazo hacia las personas que son "demasiado permisivas" con sus parejas (signifique lo que signifique eso). Aunque es cierto que una persona debe ponerse en valor y no permitir que el resto se aprovechen de ella, que alguien quiera tener una relación sana y dar libertad a su pareja para llevarse como y con quien quiera no lo convierte en estúpido. Siempre habrá quien quiera sacar partido de esa libertad y traicionar a su pareja, pero puede que sea mejor no aplicar ese control para comprobar cómo son realmente las personas con las que se tiene una relación. La fidelidad no llega por imposición, sino por confianza mutua: si una relación no es capaz de aguantar sin que se aplique ese control, entonces ahí no es.

Por suerte, miles de personas han estado de acuerdo en que las opiniones de esta chica del vídeo son de lo más razonables; algo que, probablemente, habría sido difícil de escuchar hace apenas diez años. Es probable que las redes hayan tenido mucho que ver en este progreso de la opinión colectiva, ¡así que habrá que esperar que se siga avanzando en este aspecto, con muchos trends más como este!