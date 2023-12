El criticado consejo de este chico para una primera cita: mentir a la hora de invitar

Las técnicas para ligar son un campo de conocimiento casi inabarcable. No son pocos los creadores de contenido que se han ganado unos cuantos seguidores por mostrar cuál es, según ellos, la mejor manera de impresionar a una persona cuando se tiene una primera cita con ella, pero algunos de sus consejos han logrado hacerse virales por ser muy poco adecuados. Ese ha sido el caso de este chico, que compartió una idea sobre mentir a la hora de invitar a la primera cena, y no ha gustado nada a quienes se han cruzado con ella en redes.

Según este chico, provocar emociones intensas en la otra persona es la mejor manera de causarle una gran impresión; hasta ahí, todo correcto. Pero, para conseguirlo, propone que, cuando la otra persona vaya al servicio, se hable con los camareros para pagar la cuenta por adelantado y, además, se acuerde que, cuando llegue el momento de pedir la nota, digan que la casa invita por ser él quien es. Este chico opina que esa es una forma fantástica de hacer que su cita sienta que está con alguien especial.

Sobra decir cuál es el problema de todo esto: se está mintiendo a la otra persona desde antes de que haya comenzado la relación. Si el objetivo de la cita es tener algo casual, no es tan grave, pero cuando alguien está intentando conocer a alguien con quien estar a largo plazo, las mentiras no son una buena forma de empezar las cosas. Comenzar la relación con mal pie solo para "impresionar" a una persona (si es que realmente se considera esta pequeñez como algo impresionante) es un riesgo que no merece la pena correr. Hay formas mucho más elegantes e interesantes de revelar durante la cita un aspecto interesante de ti mismo que llame la atención a la otra persona, ¡así que coge este tipo de consejos con muchas pinzas!