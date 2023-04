Las croquetas de esta tiktoker han horrorizado a todo Twitter

Es muy normal equivocarse en la cocina cuando alguien intenta preparar el plato típico de algún lugar por primera vez, ya que es difícil que el resultado sea ideal tras el primer intento. Aun así, por lo general estos errores no suelen ser tan graves como para horrorizar a los espectadores, algo que sí que ha conseguido la tiktoker Ivanicecalixtogod al mostrar cómo prepara las croquetas. Lo cierto es que, antes de este vídeo viral, la mujer se había comido las croquetas sin freír, motivo por el que mucha gente le señaló que tenía que freírlas antes de comérselas, algo que hizo más adelante.

Aun así, la experiencia de los espectadores no ha mejorado con este segundo vídeo de las croquetas, ya que la mujer no solo metió las croquetas con el aceite todavía frío, sino que puso toda una bolsa de golpe y las removió hasta que quedaron deshechas. De esta forma, Ivanicecalixtogod ha acabado probando una especie de mezcla llena de aceite que, como era de esperar, le ha hecho opinar que no le gustan las 'croquetas'. Ante esta situación, los espectadores no han podido hacer otra cosa que horrorizarse y señalar que la tiktoker es una "criminal" por lo que acaba de hacer en la cocina.

Pero, por sorprendente que parezca, este no es el único destrozo que ha hecho en la cocina, ya que también se ha grabado cocinando una tortilla de patata que, pese a que ha quedado mejor que las croquetas, tampoco ha gustado a los espectadores. Y, como ocurrió con las croquetas, al probar las empanadillas, en lugar de freírlas, las calentó en un microondas. Sin lugar a dudas, sería mejor que la tiktoker buscara algún tutorial antes de probar estos platos, o que se lo preguntara a su audiencia en un TikTok previo, ya que, como ha demostrado en estos vídeos, su conocimiento de la cocina española es más bien escaso.