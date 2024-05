Se cruza con una limpiadora del metro y esta es su reacción al descubrir que está grabando un tiktok

Algo que se recrimina mucho hoy en día a los creadores de contenido es la falta de naturalidad de sus vídeos. Cada vez se da menos ese ingrediente de espontaneidad y realismo en las vidas de los influencers. Sin embargo, aún encontramos algunos vídeos donde sí podemos encontrar este aspecto, y este que os presentamos a continuación es una muestra de ello.

La tiktoker @florcigonzi se encontraba en la parada Sagrada Familia del metro de Barcelona grabando un vídeo para enseñar su outfit cuando ocurrió algo totalmente inesperado. De pronto pasa por detrás de ella una limpiadora del metro diciendo "Ay, qué lastima, eh". La tiktoker, desconcertada, pregunta: "¿por qué?", a lo que la mujer aclara: "Porque no quiero salir en tu vídeo y ahora tengo que detenerme aquí para limpiar", y seguidamente aparece delante de la cámara.

Las dos comienzan a reírse debido a la ironía de la frase que había pronunciado la limpiadora. Sin embargo, lo que más llama la atención es la risa de esta señora, una risa muy contagiosa y risueña. A continuación, la trabajadora de la limpieza pregunta: "¿Me va a mandar a Tik Tok?" y, tras confirmarle la tiktoker que sí, continúa: "Bueno, que Tik Tok se entere que aquí se limpia. Y que vean que lo hago gozosamente", dice con gran alegría. Sin embargo, decide terminar su intervención en el vídeo con una gran frase: "Porque el que no trabaja no come", sentencia.

Tras una gran carcajada de la tiktoker, le dice a la limpiadora: "Mira que lo voy a subir, eh", a lo que parece que la trabajadora del metro no se opone. Sin duda, una mujer que tiene mucho que enseñarnos sobre cómo tomarse las jornadas laborales, siempre con risa y una buena sonrisa.

El vídeo ha conseguido más de 14 millones de reproducciones y muchos comentarios. La mayoría de ellos son mensajes bonitos hacia la limpiadora, como "Todos necesitamos ser más como ella", "Como hay personas que tienen la facilidad de alegrar el día de los demás como esa señora" o "Esa es la actitud , la de ambas ! buen positivas". Sin embargo, el comentario que más destaca es el de la propia limpiadora, Cesarina Adames, quien escribe "jajaja soy la chica de la limpieza wao me hiciste ese día y este d3 hoy jajaja"; además, en su cuenta de tiktok también ha dado las gracias por todos los comentarios positivos.