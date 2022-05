¿Cuál es el momento ideal para que tus hijos tengan móvil? Así es el contrato entre unos padres y su hija

La tecnología está presente en nuestro día a día. Ordenadores, tablets, Smartphones, y otros dispositivos se encuentran a alcance de adolescentes, e incluso de niños. La pregunta es: ¿Cuándo se considera que el niño tiene la madurez suficiente para tener un teléfono móvil?.

La tecnología forma parte clave de las vidas de todas las personas y cada vez, a partir de edades más tempranas. Y lo cierto es que, más allá de la dependencia o incluso de la necesidad, la tecnología está presente en casi todos los ámbitos de la vida. Ahora bien, ¿Cuándo se puede considerar que un niño tiene la suficiente madurez como para hacer un buen uso del aparato electrónico?.

. Y aunque esa es la edad mínima recomendada por la mayoría de investigadores, también afirman que ciertas aplicaciones como las redes sociales o. De hecho, en países como en Francia se han aprobado algunas leyes que prohíben que los menores de 15 años hagan uso de los móviles en los colegios.

En este caso, hemos visto como unos padres decidieron crear un pacto con su hija, para decidir si estaba preparada para tener un móvil. La cuenta de Twitter llamada @JudgeTheZipper, compartió "el contrato" y esto, ha creado una gran polémica entre los usuarios. El tuit viral iba acompañado de una contextualización acerca de la situación o disyuntiva que se les presentaba a los padres. "En previsión de que mi hija, de 12 años, consiga su propósito (tener teléfono; aún está por ver), y dado su apego a las normas (bien por ella), mi mujer y yo estamos elaborando este contrato de adhesión, totalmente leonino. A ver qué os parece y si creéis que se nos olvida algo", comentó el padre.

La carta o contrato del móvil comenzaba: "El teléfono no es tuyo, es de papá y mamá, que son quienes lo compraron y pagan internet". Además, dentro de las prohibiciones impuestas por los padres, vemos las más importantes son las que limitan el tiempo de uso. Aunque también hacen hincapié en no usar el móvil de despertador o en no reenviar contenido ofensivo para otros niños.

Nada más lejos de la realidad, el gran debate ha residido en la norma en relación con la privacidad de la niña. Ya que los padres consideran que deben conocer y controlar las contraseñas y redes sociales, con el único objetivo de comprobar que hace un uso responsable de las mismas y no es necesario confiscarle el móvil.

"Ver el contenido del tlf me parece excesivo y una clara vulneración a la intimidad de vuestra hija, excepto q una razón de peso q lo justifique. Si a mi mis padres me hubieran puesto esta condición les hubiera dicho el tlf para vosotros, pq me hubiera hecho sentir francamente mal", comentó un usuario descontento con la decisión de los padres.

El padre quiso dar su opinión y aclarar su punto de vista para cerrar el tema: "No queremos espiarla. De hecho, no queremos instalar aplicaciones de seguimiento o control del teléfono. Pero tiene que SABER que eso puede pasar, por su seguridad. Tanto creemos en ella que, de hecho, el “contrato” se basa en eso: confianza en que cada parte cumplirá lo suyo".

