Le cuenta a su primo que conoció al amor de su vida pero hay un problema: "Y que vas a hacer jajaja"

La relación que muchas personas tienen con algunos de sus primos pueden ser de las más cercanas e intensas que existen. Muchas veces te has criado con ellos, tienes una edad parecida, has pasado los veranos a su lado y se han acabado convirtiendo en amigos cercanos más allá de la relación familiar que os une.

Una de esas geniales historias entre primos la ha compartido recientemente en Twitter la popular cuenta de contenidos virales @ceciarmy, de la que hemos hecho numerosas noticias en el pasado. Teóricamente algún seguidor les pasó por mensaje privado la conversación de WhatsApp que había tenido con su primo y era tan épica que decidieron compartirla con todos sus seguidores volviéndola viral al instante.

"Esto es luchar por amor" escribe @CecyArmy en un tuit, junto a las imágenes y pantallazos de WhatsApp de la conversación, que ya ha sido reproducido más de cinco millones de veces y acumula más de 81.000 'me gusta'.

El protagonista de la historia le escribe a su primo Josito diciéndole que ha encontrado el amor de su vida y este le responde dándole la enhorabuena y preguntándole si tiene su número.

"Más o menos", dice el protagonista a lo que Josito responde: "¿Cómo tienes un número más o menos?".

La chica llamada Sara le había dejado su número en una servilleta en la que ponía "llámame". El problema es que no había rellenado dos de los nueve números por lo que para llamarla había que probar con un gran numero de combinaciones.

"Créeme, merezco la pena", escribió Sara en la servilleta y como no podía ser de otra manera el chico se puso a probar con todas las posibilidades de números hasta dar con el correcto.

No sabemos cuánto hay de cierto en esta historia, algunas noticias de @ceciarmy hay que ponerlas en duda, y tampoco sabemos como continúa la historia pero está sorprendiendo a todo el mundo.

"Yo no de coña lo hago. Eso de "créeme, merezco la pena" es de un egocentrismo que no le cabe en el cuerpo", "Hay que estar enfermo para creer que eso va a terminar en una relación sana", "Yo creo que ella no era consciente de hasta qué punto iba a ser difícil adivinar el número" o "¿Y que pasa cuando llamé al número correcto pero por azares del destino la chica sin querer no contesta? son sólo algunos de los muchos comentarios que ha recibido la publicación.