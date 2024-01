No le dejan entrar a un local por llevar estos accesorios y abre un nuevo debate en las redes

Durante muchos años, siempre que uno ha planeado salir de fiesta por la noche, ha tenido en cuenta que iba a tener que fijarse en el código de vestimenta de ese local, porque si no podría quedarse a las puertas y no llegar a entrar junto a sus amigos. Pero, a medida que ha ido pasando el tiempo, parecía que cada vez menos discotecas tenían en cuenta este tipo de exigencias, y que eran más flexibles y comprensivos a la hora de aceptar el estilo individual de cada cliente, lo que ha dado mucha más libertad a todos.

Además, el hecho de que las redes sociales hayan abierto las puertas a una variedad de estilos todavía mayor, ha provocado que sea cada vez más común encontrarse a grupos de amigos con estilos y gustos en la moda totalmente distintos entre ellos. Por ello, son muchos los que daban por hecho que los códigos de vestimenta habrían desaparecido, algo que el tiktoker Xurxo Carreño ahora ha descubierto que no es así, ya que la tarde anterior le prohibieron la entrada a un local debido a que no les gustaba cómo iba vestido.

Esto es algo sobre lo que el tiktoker ha querido hablar en su perfil, ya que le sorprendió mucho que no le dejaran pasar únicamente por el hecho de que llevara pendientes, una cadena y una sudadera. Porque, tal y como recalca, no estaba yendo a una gala ni a ningún plan elegante, sino que era un local al que iba a tomarse unas copas, por lo que no esperaba que fueran a exigirle que fuera arreglado para poder entrar.

Por este motivo, confiesa que le sentó tan mal esta situación que decidió volverse para el hotel y no salir, ya que, aunque le dijeron que podría entrar si se quitaba los pendientes y la cadena, no accedió a hacerlo porque considera que son su "seña de identidad" y a él le gustan.

Y, como era de esperar, este tiktoker no es el único que ha vivido una situación como esta, algo que sus seguidores no han dudado en compartir y que, como él, no entienden por qué siguen habiendo locales que exigen un código de vestimenta cuando tan solo van a tomar algo con sus amigos. Sin duda, esto es algo que a muchos les sorprende que se siga exigiendo y que, gracias al TikTok de Xurxo, ha generado un nuevo debate en las redes.