La demoledora respuesta de un tuitero a una foto de una calle de Madrid inundada

La tormenta eléctrica acompañada de intensas lluvias y granizo que ha sucumbido a la capital de España el 29 de mayo provocó cortesen varias líneas de metro, problemas en carreteras y desvíos de vuelos que querían aterrizar en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas entre otros problemas.

Los que no podían evitar salir a la calle se quedaban en casa o en el trabajo esperando a que pasara el chaparrón mientras las redes sociales se inundaban de tuits y memes sobre la lluvia.

La cuenta de Twitter @weatherelpilar publicó una foto del Palacio de Hielo de Madrid en la que se veía como la calle de al lado estaba completamente inundada cubriendo a los coches que estaban aparcados junto al edificio.

"El Palacio de hielo en estos momentos", escribía la cuenta @weatherelpilar que se encarga de subir fotos y videos e informarnos del tiempo que va hacer en Madrid.

Pero ha sido la ingeniosa contestación del tuitero @alxim_ la que se ha vuelto viral que ha señalado: "No me jodas que se ha derretido".

El tuit cuenta con casi más de 375.000 mil reproducciones en menos, más de 10.000 me gusta y muchos comentarios de todos los tuiteros que no paran de reírse: "Esta vez te has coronado", "Sublime", "El Palacio Deshielo".

Entre las 18.30 y las 20.30 horas los Bomberos de Madrid realizaron más de una treintena de intervenciones, la mayoría relacionadas con la formación de bolsas de agua en vía pública e inundaciones de sótanos y zonas interiores, según ha informado un portavoz de Emergencias Madrid. La trompa de agua que cayó en poco tiempo dejó más de 20 litros por metro cuadrado.