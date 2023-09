Descubre que su novio es infiel justo antes de su viaje juntos y, en vez de cancelarlo, decide vengarse

Si enterarse de que tu pareja te es infiel ya es doloroso de por sí, hacerlo justo un día antes de irte de viaje con esa persona hace que el problema sea todavía más complicado de procesar. Pero, afortunadamente, esta chica encontró una forma muy ingeniosa para gestionar sus emociones y ser capaz de disfrutar del viaje de todas formas: grabando durante el trayecto un vídeo en el que le revela que lo sabe, sin que él se dé cuenta.

Tal y como comparte en el TikTok en el que ha subido esta pequeña venganza, se enteró de su infidelidad justo antes de hacer un viaje de nueve meses por Europa, en el cual no solo había invertido mucho dinero, sino que perdería también mucho más si lo cancelara. Por este motivo, optó por irse con él de viaje y no decirle que lo sabía hasta que estuviera de vuelta en su casa. Pero, para que le fuera más fácil procesar todo lo que había descubierto, optó por escribir sus pensamientos y emociones en diferentes pósits, a los cuales les sacaba una foto con él de fondo por los diferentes lugares que iban visitando por Europa.

Esto es algo que fue capaz de hacer gracias a que le dijo a su expareja que le estaba preparándole un vídeo en el que le escribía pequeñas cartas de amor en estas notas, algo que le sirvió como excusa para que él no sospechara nada del proyecto que le ayudó a sobrellevar este viaje. Aun así, no cabe duda de que la protagonista debe ser realmente fuerte, ya que la mayoría de los usuarios confiesan que no habrían sido capaces de aguantar durante nueve semanas junto a la persona que le ha engañado, fingiendo que todo estaba bien.

Pero, aun así, la chica también ha confesado que no fue nada fácil, pero, por suerte, consiguió soportarlo hasta que estuvo de vuelta a Estados Unidos. En ese momento, finamente pudo enviarle el vídeo editado y decirle que habían terminado, algo que le permitió dejar atrás la situación tan complicada que tuvo que vivir.