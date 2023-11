Despiden a la camarera que se hizo viral en TikTok denunciando sus condiciones: "Gracias por seguirme en esta aventura llamada precariedad laboral"

Recientemente una joven tiktoker se ha vuelto viral por sus vídeos hablando de precariedad laboral y de su trabajo como camarera. @rayomcqueer_ ha acumulado 30.000 seguidores en dos meses especialmente gracias a sus series de videos sobre las cosas que le daban igual y las cosas que le molestaban en el trabajo.

El éxito en TikTok le llegó después de que el 3 de octubre subió este vídeo titulado "Cosas q me dan igual versión precariedad laboral".

"Trabajo en una cafetería y estas son las cosas que me dan igual", empieza diciendo en su tiktok, que acumuló 600.000 seguidores, 60.000 'me gusta' y más de 1.000 comentarios.

A continuación, se pone a enumerar el tipo de cosas que no le importan que hagan los clientes de la cafetería en la que trabaja, pues al fin y al cabo es una empleada a la que no le van a pagar más por preocuparse de lo que no tendría por qué.

El vídeo hizo que esta joven cordobesa de 24 años llamada Carmen Merina, que vive en Granada, se volviera famoso en TikTok, se hicieran incontables noticias sobre sus vídeos y acabara apareciendo en televisión, en el programa la Sexta Xplica.

Tiempo después, el 23 de octubre, esta graduada en Bellas Artes anunciaba que la habían ascendido al puesto de encargada en la cafetería en la que trabajaba. "Me hace mucha risa haber estado criticando 37 horas al día a la empresa en la que trabajo y que de repente me llamen y me digan ¿Te interesan 40 horas semanales como encargada?", explicaba en tiktok.

Pero al parecer la alegría por el ascenso ha durado muy poco ya que no ha pasado ni un mes y @rayomcqueer_ acaba de anunciar que la han despedido. "Me han echado. Me da igual, no pasa nada, no se ha muerto nadie y me voy a otro sitio a que me exploten de la misma manera, todo ok", afirma en el vídeo.

Carmen explica que el otro día fue a hacer su jornada laboral de ocho horas y media y la estaban esperando los de recursos humanos "para tener una charlita amistosa".

Le soltaron "una verborrea impresionante" para explicarle lo que "todes veníamos sospechando desde que subí cierto videíto a cierta plataforma". Los de recursos humanos le dijeron que “tienen entendido que no estoy a gusto en la empresa, que no me ven contenta con mi puesto y que por eso necesitaban que en ese momento yo dejase de trabajar”.

"Yo pensando bueno, lo que he manifestado todos estos meses está dando sus frutos", ha dicho antes de contar que le "soltaron un dossier enorme con pruebas que justificaban mi despido en caso de que yo quisiese impugnarlo. Las pruebas eran unas fotos de las cámaras de seguridad en las que salía sellando de más una tarjeta de fidelización y en algún momento había puesto algún descuento de más".

Termina diciendo que es una buena noticia para su salud mental pero una mala noticia para su cuenta bancaria y se ofrece diciendo "si alguien me quiere contratar para que después haga un videíto en TikTok poniendo a parir a su empresa estoy disponible".

El vídeo ya tiene más de 700.000 visualizaciones y se ha inundado de comentarios apoyándola y recordándola que los despidos no notificados con menos de 15 días de antelación son improcedentes.