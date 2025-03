Lo despiden del trabajo y se vuelve viral al compartir lo que sale en su código del SEPE

Perder el empleo es una situación difícil para cualquiera. Todos necesitan una fuente de ingresos para mantenerse y cubrir sus gastos. Uno de los trámites obligatorios para quienes se quedan en el paro en España es acudir al SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), un organismo que, salvo casos excepcionales, rara vez protagoniza noticias curiosas. Sin embargo, la experiencia de Rubén Vega fue una de esas excepciones.

El SEPE es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social. Su labor principal es fomentar el empleo, gestionar las prestaciones por desempleo y ofrecer asesoramiento personalizado para ayudar a los desempleados a reincorporarse al mercado laboral.

Rubén Vega, tras perder su trabajo, acudió al SEPE para realizar los trámites correspondientes. Al recibir su código de identificación, se llevó una sorpresa que no dudó en compartir en la red social X. "Me despiden del curro, mi código del SEPE", escribió en su publicación, que en pocas horas acumuló más de 4.000 'me gusta' y más de cien compartidos.

El motivo de la reacción viral fue que su código del SEPE, una combinación aleatoria de letras y números, formaba la palabra "FIRED", que en inglés significa "despedido".

Los comentarios en su publicación no tardaron en llegar. "Joer, ni hecho adrede...", "Qué humor más negro tiene la vida", "El universo es un bromista cruel...", "Son unos cachondos en el SEPE" y "Joder, el sistema informático está de coña" fueron algunas de las reacciones de los usuarios, sorprendidos por la irónica coincidencia.