Un despiste en el montaje de una procesión de Semana Santa acaba con la imagen por los suelos: el vídeo más viral

¿Quién dijo que organizar una procesión de Semana Santa fuese una tarea fácil? No son pocos los vídeos que han conseguido hacerse virales por mostrar los problemas que muchas cofradías han tenido para completar su recorrido con éxito. Hay veces en las que los problemas empiezan, incluso, antes de que dé comienzo la propia procesión: ese es el caso de este vídeo de aquí, que ha conseguido hacerse viral después de que Dios Tuitero decidiera compartirlo con un guiño humorístico.

Por lo que parece, los miembros de esta cofradía confiaron demasiado en la capacidad de la imagen para anclarse en su sitio una vez fuese alzada del todo. No se sabe si se debió al ímpetu con el que la llevaron a su posición o si hubo alguna resistencia que no funcionó de la forma adecuada, pero lo cierto es que la imagen no se quedó en la posición en la que debía quedarse. Continuó el camino que la gravedad le dictó y acabó cayendo contra la base y contra las personas que estaban situadas en el frente.

Por suerte, hubo quien estuvo lo suficientemente atento como para sujetar la imagen y evitar que continuase su deslizamiento hacia el suelo. De no ser por eso, viendo la velocidad a la que se movía, es probable que al chocar contra el suelo hubiese sufrido daños bastante notables. Teniendo en cuenta el enorme valor artístico e histórico que muchas de estas imágenes tienen, habría sido un verdadero desastre que ocurriese algo así, y habría amargado totalmente la procesión a todos los fieles que estaban esperando para verla.

Poca duda cabe de que los miembros de esta cofradía debieron de hacer el recorrido que les tocaba con un buen susto en el cuerpo, conscientes del drama que habían evitado por muy poco. ¡Seguro que la próxima vez alzarán la imagen con un poco más de cautela!