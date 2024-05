La desternillante descripción de una air fryer en Wallapop que ha sido muy aplaudida

Wallapop se ha convertido en un lugar donde no solo podemos encontrar productos para comprar, sino también comentarios y mensajes que llaman nuestra atención. Hace unos días te hablábamos de la conversación de dos usuarios de Wallapop que acaba en amenaza de denuncia, y hoy te presentamos otro curioso caso, esta vez sobre una reseña que ha provocado una carcajada a más de uno.

El usuario de Twitter @tip0DeIncogni ha compartido una reseña de un producto de Wallapop que he encontrado en la aplicación. Una persona, un tal Néstor, quería vender una freidora de aire y decidió escribir este mensaje para acompañar a dicho artículo. "Solo se ha usado 3 veces, en perfecto estado. El motivo de la venta es que mi pareja está en la etapa de creerse diseñadora de interiores y ahora resulta que todo tiene que ser color blanco o beige. No hay espacio para el negro ahora en nuestras vidas hasta que se le pase... así que prefiero buscar un hogar para esta freidora de una de las mejores marcas del mercado en vez de tenerla en una bolsa escondida para no perturbar su nuevo espíritu monocromático", escribe.

Sin duda, esta persona tiene el don de la palabra y estamos seguros de que podrá convencer a más de uno para comprar este producto. El tuit ha conseguido las 1,2 M reproducciones y cientos de comentarios. Algunos se solidarizan con este hombre, escribiendo "Poco se habla de lo que tragamos los hombres", "Pobre hombre…" o "si tu chica te tiene secuestrado pestañea dos veces". También encontramos otros comentarios ingeniosos como "De las drogas se sale. De los programas de reformas no. Lo siento Néstor, cadena perpetua".