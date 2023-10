Detienen a un hombre por fingir un ataque al corazón en veinte restaurantes para no pagar la cuenta

Hacer un 'simpa' es una práctica, desgraciadamente, muy habitual. Hay quienes se toman la labor muy en serio y son capaces de escapar sin ser vistos, pero también hay otros que le echan cara y se marchan del local entre burlas. A todos ellos, hay una persona que les saca una clarísima ventaja, y se acaba de hacer viral: un hombre que decidió fingir que sufría un ataque al corazón para que llamasen a una ambulancia y pudiese salir del restaurante sin pagar y sin que nadie lo persiguiera. Para colmo, decidió hacerlo veinte veces, hasta que a la vigésima fue detenido.

Como no podía ser de otra forma, Twitter se ha llenado de bromas al respecto, al conocerse que este hombre tuvo las narices de cometer esta fechoría en veinte ocasiones. Si intentarlo una sola vez ya es arriesgarse mucho, convertirlo en una manera sistemática de darse una comilona sin pagar es algo que merece una detención. Es probable que una ambulancia llegase para atenderle en las veinte performances que se montó, derrochando así una buena cantidad de horas y de servicios de asistencia sanitaria. Teniendo en cuenta que es estadounidense, lo más probable es que tenga un seguro de salud, porque si no la factura de la asistencia médica no compensaría el 'simpa' en los restaurantes.

Muchos han respondido a la noticia con vaciles al respecto de que el verdadero ataque al corazón llegará cuando le confirmen la sentencia. Como mínimo, tendrá que devolver todo lo debido, y es probable que el falseo de una necesidad de asistencia médica también sea castigado. Vamos, que esta idea tan original para marcharse de los restaurantes sin pagar le ha salido carísima. ¡Podría haberse confirmado con diecinueve éxitos, pero tuvo que ir a por la veintena!