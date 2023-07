Dio 350 euros de regalo en la boda de uno de sus mejores amigos y este fue el "denigrante" menú: "Os dejo la foto y veo si el raro soy yo"

El universo de las bodas en nuestro país se está yendo de las manos y cada vez son más locas. Ir a una boda se ha convertido casi en tan caro como ir de vacaciones o ir a un festival de música. Si tienes una boda en tu misma ciudad estás salvado pero como te toque ir fuera ya tienes que sumar gastos de transporte y alojamiento además de los gastos del regalo de bodas.

No sé sabe muy cuando ni como pasó pero poco a poco en las bodas de España fue desapareciendo el modelo en el que había una lista de bodas con los regalos que podías hacerle a los novios, electrodomésticos, vajillas y demás, para cuando empezaran su vida juntos tras casarse.

Ahora lo típico es dar dinero a los novios, mediante un sobre, mediante transferencia o a través de una web habilitada para ello. Además hay un consenso generalizado de que lo mínimo que hay que dejar cuando te invitan a una boda es 150 euros, cifra que puede aumentar si se trata del casamiento de un amigo muy cercano o de un familiar.

En este sentido se ha vuelto viral la historia que ha compartido un usuario de ForoCoches sobre lo que le sucedió en una boda a la que acudió recientemente de alguien muy cercano.

"Ayer tuve boda, di 350 euros de regalo y os enseño foto del menú denigrante que comí", escribió en un mensaje en este popular foro que posteriormente han compartido en Instagram.

"No es troleada ni similares, os aseguro que es lo que comimos, ni menu infantil ni nada. El de los invitados. Como va a tener un niño cocktail de bienvenida", añadió este usuario sobre el menú de la boda.

"Sí llego a saber que me iba a encontrar con este menú de boda, hubiera dado 50 euros y gracias. Es lo mas denigrante que he visto nunca. A ver que os parece. Lo comente con mi grupo de amigos en la mesa durante la comida y algunos me daban la raz6n, otros decían que ellos comían mas a gusto con lo que habia que no platos raros y modernos que ponen ahora", ha explicado.

El menú en cuestión tenía como primeros platos ensalada mixta, arroz a la cubana o macarrones con tomate, como segundos pollo asado, filete de ternera con patatas y merluza en salsa verde y como postres tarta contesa, arroz con leche y fruta de temporada.

Las opiniones en redes sociales estaban divididas y las había para todos los gustos. "Eso parece el menú diario de un restaurante de polígono para trabajadores", comentaba @josemalaguita89 en Instagram mientras que @carlos_caceres aseguraba que "Bueno, si lo que te interesa de un día de bodas es la comida y no la gente que se casa pues ni debieron haberte invitado la verdad. Qué superficial y banal jajaja".