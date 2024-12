Dos estudiantes estadounidenses cuentan en español como hacer una tortilla y arrasan en TikTok

Nada como los vídeos de estudiantes estadounidenses intentando hablar español para arrancar unas buenas risas. Aunque también son muy graciosos los vídeos de españoles luchando con el inglés, en esta ocasión las protagonistas son dos chicas norteamericanas que se enfrentan al reto de dominar nuestro idioma, con resultados que oscilan entre lo regular y lo disparatado.

La usuaria de TikTok Morgan (@m0rganspam.spam), quien está aprendiendo español, ha compartido en su cuenta un vídeo en el que, junto a una compañera de clase, realizan una peculiar presentación en español sobre cómo preparar una tortilla.

"Hola, me llamo Morgan", "Hola, me llamo Yosi. Y bienvenidos a nuestro programa de cocina", abren con entusiasmo el vídeo que ya acumula 3 millones de visualizaciones y 500.000 me gusta.

A lo largo del vídeo, explican los pasos para hacer la tortilla, dejando momentos memorables:"La primera parte es encontrarte un huevo y romperlo en un bol. Mezcla el huevo antes de añadirlo a la sartén. Luego añade queso, sal y leche para que quede más sabroso. No toques la sartén porque está muy caliente", narran con una mezcla de esfuerzo y encanto.

Finalmente, cierran su presentación con una receta que, pese a los errores, se entiende perfectamente: "Ahora lo fríes y lo volteas en tres minutos, lo pones en un plato y disfrutas. El plato es muy sano y tiene mucha proteína, es perfecto para desayunar".

La audiencia no ha tardado en reaccionar, destacando tanto los esfuerzos como los errores en los comentarios: "Así nos vemos hablando inglés"; "El presentación es muy bien"; "Amo a los americanos hablando español"; "No puede ser que yo hablé así inglés".

El vídeo es un recordatorio de lo divertido que puede ser el proceso de aprender un idioma y de cómo, al final, todos hemos pasado por momentos similares.