Duolingo conmociona a las redes al anunciar la muerte de su emblemático búho verde

La plataforma de idiomas Duolingo volvió a hacerse viral este 11 de febrero tras publicar un insólito comunicado en su cuenta oficial de X (antes Twitter). En él, anunciaba la muerte de Duo, el famoso búho verde que ha sido el símbolo de la app durante años.

"Con gran pesar les informamos que Duo, formalmente conocido como The Duolingo Owl, está muerto", escribió la compañía, desatando una oleada de reacciones en redes sociales. Como era de esperar, el anuncio no era real, sino parte de una estrategia de marketing basada en el humor y la personalidad algo "intimidante" del búho, que en más de una ocasión ha sido presentado como perseguidor de quienes no completan sus lecciones.

La publicación continuaba con un toque de sarcasmo sobre la causa de su muerte: "Sinceramente, probablemente murió esperando que usted hiciera su lección, pero ¿qué sabemos?". La empresa también pidió a sus seguidores abstenerse de comentar las razones por las que odiaban a Duo, en referencia a las bromas constantes sobre su insistencia en recordar las lecciones pendientes.

Para rematar, Duolingo cerró el mensaje con una referencia a la cantante Dua Lipa, haciendo un juego de palabras: "Agradecemos que respete la privacidad de Dua Lipa en este momento". Como colofón, la marca bromeó sobre su servicio premium: "Si desea compartir este mensaje, incluya también su número de tarjeta de crédito para registrarlo automáticamente en Duolingo Max en su memoria". La campaña, eso sí, ha sido todo un éxito. Miles de usuarios han compartido memes y comentarios sobre el anuncio y el "fallecimiento" de Duo se ha convertido en tendencia.