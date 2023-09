Encarcelado por cruzar mal la calle: las leyes más extrañas de Singapur

Cuando uno decide irse de viaje a un país que está muy lejos del que uno reside, lo más probable es que al llegar allí no solo se encuentre con que la cultura y la arquitectura son muy distintas, sino que las leyes también pueden variar en gran medida. Y, precisamente por este motivo, la tiktoker Emma Geikie ha confesado que ella siempre se mira las leyes del país al que va, para evitar llevarse alguna sorpresa desagradable. Además, antes de su viaje a Singapur, señala que ya había escuchado que este es un lugar "bastante estricto con sus normas", motivo por el que quiso mirárselas más detenidamente. Y, por lo que parece, la persona que se lo dijo no la había engañado, ya que ha descubierto varias que le sorprendieron en gran medida.

Por ello, ha querido hacer un TikTok destacando algunas de las leyes que más le han impactado y, aunque algunas como la de la prohibición de beber alcohol en la calle no son tan extrañas, hay otras que sí que han sorprendido en gran medida a los usuarios. Este es el caso de una que, según asegura Emma, prohíbe tanto comprar como masticar chicle, ya que es algo que tan solo puede hacerse con "fines médicos", algo que nadie se hubiera imaginado que pudiera estar prohibido en algún país.

Pero, para sorpresa de todos, esta no es la más extraña de todas las leyes, ya que Emma también ha asegurado que en Singapur pueden llegar a meterte en la cárcel por cruzar la calle por una zona que no sea un paso de peatones. Según ha explicado la tiktoker, aunque esta pueda parecer una infracción muyleve, parece ser que en Singapur es un tema bastante serio, ya que la primera vez que te pillan te multan con 1.000 euros, y si te pillan una segunda pasan a ser 2.000 euros y tres meses de cárcel.

Aun así, parece ser que no todas las que ha destacado son negativas, ya que asegura que también está prohibido "fumar en la calle", algo que los ciudadanos tan solo pueden hacer en algunos lugares concretos que han establecido para ello. Y, por lo que parece, esta es una ley que no solo le ha gustado a la tiktoker, sino que la mayoría de los espectadores que han comentado también han confesado que les encantaría poder ir por la calle sin tragarse el humo del tabaco de las personas. Sin duda, a muchos les encantaría poder contar con esta ley en sus países, ya que el humo del tabaco puede llegar a resultar muy molesto para los no fumadores.