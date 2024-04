Encuentran una puerta secreta en su nueva casa y descubren un pasillo abandonado

Hay personas a las que les encanta las emociones fuertes y la adrenalina. Algunos encuentran esos sentimientos en las situaciones de miedo y misterio. Sin embargo, no es lo mismo verlo en el cine o en una serie que vivirlo en primera persona. Muchos tiktokers se han convertido en aficionados de grabar casas o bares abandonados y este grupo de amigos son unos de esos.

La tiktoker @selena.sinsonia ha compartido una situación de lo más rara y extraña que le ha ocurrido a unos amigos en la casa a la que que se acaban de mudar en Madrid. La joven explica que sus colegas vieron algo extraño detrás de una armario, por lo que decidieron mover este mueble y descubrir de qué se trataba. Tras conseguirlo, se encontraron con una puerta tapada con varios cerrojos. Decidieron abrirla y lo que había tras la puerta era otro armario con un pequeño hueco junto a la pared para poder pasar. Obviamente, decidieron lanzarse a la aventura y explorar lo que les esperaba tras pasar por ese pequeño hueco.

Se encontraron con un pasillo con varias puertas cerradas con candados, aunque con un pequeño hueco por el que poder asomarse para ver el interior de la sala. Otras puertas sí que estaban abiertas y pudieron entrar en su interior, donde encontraron espejos con perchas colgadas. Además, también descubrieron una puerta acristalada con unas llaves puestas con vistas a los tejados de Madrid.

Sin embargo, la tiktoker explica que tras oír un ruido decidieron salir de ese pasillo y volver a su punto inicial. Además, al final del vídeo pregunta a los usuarios si quieren una tercera parte de esta historia para contar qué más se ha encontrado y continuar esta misteriosa exploración.

La primera parte de este descubrimiento consiguió casi 12 millones de reproducciones y la segunda, un millón. Además, muchos usuarios han dejado sus comentarios, algunos recomiendan al grupo de jóvenes no seguir investigando "Literal hay 174738181 películas que explican por qué romper esos candados es mala idea" o "Wey si yo me mudo a una casa y encuentro una puerta que dice de mil maneras No la abras no la abro es más finjo que no está ahí, hay que tener instinto de supervivencia". Sin embargo, otros han pedido a la tiktoker que continúe subiendo vídeos sobre esta historia: "Espero que el algoritmo me traiga de vuelta para la parte 3".