Va a un cementerio por la noche para limpiar una tumba que parecía abandonada

Si hay algo que cada vez está más claro, es que las aficiones de las personas pueden llegar a ser de lo más variadas. Porque, mientras unos pueden disfrutar simplemente de ver series o jugar a videojuegos, hay otros que sienten una gran pasión por la limpieza, como es el caso de la tiktoker The Clean Girl. Pero, como generalmente uno no puede limpiar más allá de su casa o, si se lo permiten, la de sus amigos, esta chica decidió animarse a ir un paso más allá y utilizar este hobbie para ayudar a aquellos que ya no están entre nosotros, algo que comparte en su perfil de TikTok.

Por ello, esta tiktoker decidió dedicar parte de su tiempo a limpiar y arreglar tumbas abandonadas, algo que, sin duda, muchos no se atreverían a hacer. Pero, tal y como señala en algunos de estos vídeos, le gusta aprovechar su pasión por la limpieza para hacer estos actos de forma desinteresada, ya que cree que a todos les gustaría que su lugar de descanso estuviera limpio y cuidado.

Pero, aunque tiene varios TikToks de este estilo en los que restaura diversas tumbas, hay uno en particular que ha empezado a viralizarse en las redes, concretamente, se trata del último de este estilo que subió. Porque, pese a que es algo que ha hecho ya en varias ocasiones, este tiene algo de especial: decidió limpiarla en mitad de la noche.

Hasta ahora, había llevado a cabo todas estas limpiezas a lo largo del día, motivo por el que muchos se han sorprendido al descubrir que se había atrevido a meterse en un cementerio de noche. Pero, por si esto no fiera suficientemente aterrador, muchos se han asustado al ver que las flores de la tumba se caen solas al comenzar el vídeo y que, además, también hay una pala que se mueve más adelante. Esto es algo que la mayoría imagina que ha pasado debido a que había mucho viento esa noche, algo que parece que no ha convencido a todos, ya que muchos confiesan que habrían salido corriendo.

Aunque el acto de esta tiktoker muestra el buen corazón que tiene al cuidar de estos espacios, no cabe duda de que también tiene un gran valor, ya que muy pocos se habrían atrevido a hacerlo durante la noche.