Un enfermero español revela el sorprendente invento que usan en los hospitales noruegos: "Los escandinavos están a años luz"

Guille Martín, un enfermero granadino que trabaja en Oslo se ha vuelto viral en su último TikTok por mostrar un invento que usan los sanitarios en Noruega para hacer más cómodas y fáciles algunas tareas en los hospitales. Y es que, en uno de los sectores laborales más importantes de la sociedad hay labores que pueden ser bastante peliguadas y por eso cualquier aparato que pueda facilitar el trabajo de los sanitarios se agradece como agua de mayo.

Para reducir un factor que a veces puede hacer muy incómodo su trabajo, Guille cuenta que en el hospital en el que trabaja existen unos pequeños ambientadores en forma de tapón nasal "que tú te metes en la nariz cuando vas a cambiar una ostomía, a hacer algo que huele mal" dice. "Vas al paciente, no se nota, y huele a menta. Hace que los olores no te afecten". Se llaman Nosa Plugs, y el granadino dice que "es la cosa más sencilla que os podáis imaginar, […] pero a mí me flipa"

Asegura que este invento no lo ha visto en hospitales españoles, y muchos comentarios están de acuerdo con él: "Los escandinavos están a años luz", "A ver si se puede conseguir para España". A pesar de ello, hay quien se ha preocupado o incluso ofendido por este pequeño aparato: "No se supone que el olor es una pista importante en el diagnóstico?", "Pero le puedes hacer sentir mal al paciente… para ellos tiene q ser duro llevar por ejemplo una ostomía para que le vayamos recordando que huele mal! Yo nunca lo usaré".

Otros quieren echar mano al invento para su vida diaria: "Para el gym quiero un palé, dónde lo pido??", "Necesito esto para ir en metro", y es cierto que cualquiera puede sufrir por la presencia de malos olores en su día a día, por lo que estos pequeños tapones nasales podrían mejorar la vida de muchos.