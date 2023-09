Se equivoca de teléfono al hacer un Bizum, le manda un WhatsApp a la persona y todos están aplaudiendo la respuesta

Una de las herramientas y aplicaciones más usadas en nuestro país en los últimos años es Bizum. Se trata de un proveedor de servicios de pago de España, fruto de la colaboración de 34 entidades bancarias del país, para crear un sistema de pagos instantáneos entre particulares y de compras en comercios. Un servicio tan popular que en 2021 ya contaba con más de 15 millones de usuarios.

En lugar de tener que andar pasándote los números de cuenta bancaria con tus amigos para haceros una transferencia a través de Bizum sólo necesitas tener el número de teléfono. Esta forma tan rápida, segura y sencilla de hacerse transferencias tiene que usarse con cuidado ya que es más fácil de lo que piensas equivocarte de persona a la hora de mandar el dinero y luego no es nada fácil recuperarlo.

Una de estas situaciones es la que ha vivido recientemente Emilio Martínez, un tuitero cordobés que vive en Madrid, que recientemente recibió un Bizum de 30 euros de un desconocido.

"Anoche recibí un Bizum de 30€ de un desconocido y durante esta madrugada me escribió diciendo que había sido un error y que si se lo podía devolver. Obviamente lo he hecho porque a mí me han educado así: si de pequeño ves a tu madre devolver la vuelta de más cuando la cajera se equivoca te parece como algo obvio. Se trata simplemente de tener valores, aunque por desgracia cada día veo a menos gente así", escribió en el tuit junto a un pantallazo de WhatsApp que ha acumulado un millón de reproducciones.

"Para la gente que dice que puede ser un timo: os agradezco la preocupación, pero es imposible porque un bizum no tienes forma de retrocederlo. Si fuera una transferencia hubiera tenido mucho más cuidado, porque las transferencias sí que tienes 24 horas para anularlas, pero en Bizum aunque esta persona reclamara en su banco si yo me niego no se le devuelve. Y obviamente he comprobado que el dinero ya estaba en mi cuenta y que no era una solicitud de dinero", decidió escribir Emilio en un segundo tuit añadiendo más contexto a lo sucedido.

El Banco de España ya advirtió de esto en este post en el que explican que las transferencias no se pueden anular: "Lamentablemente, debido a las características de este servicio, no se puede anular o deshacer, las transferencias son irrevocables y finales".

Si te equivocas dependes de la buena fe de la persona a la que le has hecho el Bizum por error para que te devuelva el dinero. "La única opción es que contactes con esa persona y acceda a devolverte el dinero. También puedes acudir a tu banco para que realice las gestiones pertinentes para tratar de recuperar los fondos. Te recomendamos que lo uses seleccionando los contactos de tu libreta en vez de escribir a mano el número de teléfono", explican desde el