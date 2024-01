Esta chica se vuelve viral en Tik Tok al contar la cita Tinder que tuvo con su primo

Tinder se ha convertido en uno de los lugares favoritos de muchos para conocer nuevas personas, ya sea para ligar o para iniciar una relación de amistad. Muchas parejas se han conocido en esta app y hoy en día forman una bonita y estable familia. Sin embargo, parece ser que Tinder también sirve para descubrir a familiares que tenías perdidos.

Para muchas personas la familia puede ser un pilar fundamental en el que apoyarse. Los primos son muchas veces como amigos o hermanos para nosotros, pero parece que no ocurre lo mismo con la chica de este vídeo. No conocía a su primo, y coincide con él en una cita de Tinder. Así lo cuenta ella.

"Te lo resumo todo con: cuanto más primo, más me arrimo", comienza el vídeo Andrea. Añade que estaba utilizando Tinder e hizo match con un chico, "cuando me dice: oye, casualmente estaba comiendo por tu pueblo. ¿Qué tal si dejo a mis padres en casa y vengo y quedamos?", sigue contando la tiktoker.

La historia da un vuelco cuando empiezan a darse cuenta de las coincidencias que existen entre ambos. "Aquí vive mi tío", le dice él. "Ah, pues aquí vive mi tío también", le responde ella. Sin embargo, ella, en lugar de sospechar que pertenecían a la misma familia, comenzó a ilusionarse y a enamorarse de él, según cuenta en el vídeo.

Después también coincidieron en que los padres de ambos eran de Badalona, lo que la ilusionó aún más. "Yo estaba en plan: esto no puede ser, es el amor de mi vida, yo estaba enamorada. El amor me explota", confiesa.

La joven pensó que tal vez sus padres se conocían, por lo que podrían preguntarles al uno por el otro. Sin embargo, no esperaba que ocurriera lo que terminó sucediendo. "Me llamó nada más llegar a casa y me dijo: Andrea, nunca más podremos quedar", cuenta. "Es que he ido a mi padre y le he dicho: ¿tú conoces a este hombre? Y me dice: es que es mi hermano", explica Andrea que le contó su cita de Tinder.

Sin embargo, Andrea alucina con esta noticia porque nunca lo había visto en las reuniones familiares. "¿Tú de dónde sales?", le pregunta Andrea. Este giro de los acontecimientos hizo que Andrea no quisiera ir más allá con su relación. "Digo: no, no, no, corazón. Mira, lo siento mucho. Si tú y yo ya no estamos predestinados". Aunque este no fue su final, pues explica que en el cumpleaños de su abuela coincidieron y, al final, se dieron un pico.

Este vídeo ha revolucionado totalmente a los usuarios, consiguiendo casi 200 mil reproducciones y 12 mil me gustas. Muchos han querido comentar el vídeo, animando a Andrea a seguir con esta relación con su primo: "Mis abuelos paternos eran primos.. cosas que pasan"; "Andrea palante que es primastro, eso no cuenta!".

No sabemos lo que pasará finalmente con estos primos. Lo que sabemos, sin duda, es que daría para una historia de película. Estaremos pendientes de su cuenta por si ocurre algo más, porque ya sabemos que cuanto más primo, más me arrimo.