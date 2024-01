La teoría de la tostada quemada: la explicación de por qué te salen las cosas mal

¿Alguna vez te ha ocurrido un pequeño percance y eso ha provocado que evites un peligro o un percance todavía mayor? Ese tipo de situaciones se explican, en la cultura popular, con la teoría de la tostada quemada. Según este razonamiento, que no tiene nada de científico, el destino a veces te pone algunas pequeñas trabas para hacer que tu rutina se altere y que no te veas implicado en una situación que te afecte de forma negativa. Por ejemplo, que una tostada se te queme mientras preparas el desayuno hace que tengas que perder un par de minutos más de lo normal, y que por ello llegues con unos segundos de diferencia a los lugares que tenías programado visitar a lo largo del día. Eso puede hacer que no te veas implicado en situaciones desagradables o de peligro que, en caso de que no se te hubiese quemado la tostada, sí te habrían afectado.

Miles de personas han discutido sobre este fenómeno después de que un avión de Alaska Airlines se volviese viral porque se le estropeó una pieza del armazón cuando los pasajeros estaban a bordo. Según la historia que se ha explicado en redes (que ni la aerolínea ni los pasajeros han confirmado), las dos personas que tenían que estar sentadas en esos asientos perdieron el vuelo porque llegaron tarde. De ahí que muchos hayan especulado que el fenómeno de la tostada quemada haya vuelto a hacer de las suyas.

Hace no mucho una historia similar a esta se hizo viral, por mostrar un caso llevado al extremo: un hombre que trabajaba en las Torres Gemelas se quedó dormido en la mañana en la que sucedieron los atentados, el 11 de septiembre de 2001. Todo su departamento quedó arrasado, y no pudo contactar con ninguno de sus compañeros. ¡Sea o no el destino, lo que está claro es que estos pequeños momentos de "tostada quemada" son algo que no hay que dejar de agradecer!