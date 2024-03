Esta cubana compara cómo decían que sería su vida con un marido español y cómo realmente es

Nos encontramos de nuevo frente a un conflicto de culturas y de comparación entre un chico español y su pareja extranjera. Las comparaciones entre distintas nacionalidades y sus tradiciones nos fascinan y, además, creemos que nos ayudan a conocer mejor la percepción que se tiene de España fuera de nuestro país. Una vez que ya conocemos cómo es la vida en pareja entre una chica rusa y un chico español, nos toca conocer cómo es la convivencia entre una cubana y un español.

La titkoker cubana @la_de_dios vive en Barcelona con su marido español. En un vídeo en su perfil ha comparado todo aquello que le dijeron respecto a cómo sería una relación con un español con lo que realmente está viviendo. ¿Habrán acertado en las advertencias que le hicieron? Esto es lo que ella cuenta.

"Cosas que me dijeron que no me iban a gustar si me buscaba un marido español", comienza el vídeo como resumen de lo que vendrá a continuación. Lo primero que comenta es que "me dijeron que no me iba a gustar su olor porque nunca se ducha y le huele mucho la axila". Pero esto lo desmiente: "mi marido es español y se ducha hasta tres veces al día. Es como muy pesado con la ducha", sentencia.

Continúa con la siguiente advertencia que le hicieron sobre los hombres españoles. "Que no lo iba a entender cuando hablara". Sin embargo, este aspecto confiesa que sí es verdad. "Al principio, mi marido y yo teníamos choques culturales y era un locura el poderse comunicar". Además, incluso creía que la relación podría fracasar debido a este no entendimiento. "Pero, al final, si hay amor todo se resuelve", confiesa la cubana.

Por último, explica que le habían dicho que los españoles eran muy tacaños y te hacían pagar todas las cuentas a ti. "Mi marido es español y de tacaño no tiene nada. De hecho, cuando yo empecé con él, él me llevaba a los mejores restaurantes de toda Barcelona porque sabe que me encanta comer bien y yo nunca pagué la cuenta", añade. Sin embargo, la explicación que niega rotundamente la tacañería de su marido es que "cuando llevábamos solamente dos meses de relación, yo empecé a tener problemas con tumor cerebral y él me metió en su póliza se seguro".

Al final del vídeo indica que todos estos motivos demuestran que es un hombre de verdad. "De hecho, la primera vez que sentí que estaba con un hombre de verdad fue cuando encontré a mi marido español. Tuve mucha suerte con mi marido español y no lo cambio por nada", sentencia.

El vídeo ha sido reproducido por más de 180 mil personas y muchos usuarios han comentado en contra de estos estereotipos que desmonta en su vídeo la cubana: "Pues yo soy española y mi marido cubano y no lo cambio por nadie... creo en las personas... no de las nacionalidades", comenta uno; "llevo 17 años casada con mi chico que también es español y nunca había estado con alguien que oliera tan bien, su familia, toda la gente que conozco españolas nunca me han olido mal todo lo contrario", comenta otra.