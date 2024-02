Esta estudiante de Derecho aclara la gran duda de un tiktoker: "Si matas a tu madre de un susto, ¿podrías ir a prisión?"

Hace unos días se hacía viral un vídeo del conocido tiktoker @Nister, en el que preguntaba si podías ir a la cárcel por matar a tu madre de un susto. Ahora, la también tiktoker @paulisls y estudiante de Derecho, ha querido aclarar esta duda y contestar a Nister. "Resulta que yo vi este vídeo hace un tiempo, ¿vale? Y me causaba muchísima intriga, entonces, ¿qué hice? Preguntarle a mi profesora de Penal", explica la joven.

En el vídeo muestra el mensaje que le escribió a la docente y su respuesta. Por lo que procede a aclarle a @Nister si podrías ir a la cárcel o no en el caso que presenta. "Partamos de la base de que no hay dolo, la voluntad de cometer un delito y querer causarle la muerte a tu madre", comienza la explicación.

"Nos tenemos que quedar con la tipicidad, que es objetiva y es aquella que se puede hacer en un juicio de subsunción típico. Esto significa que es un delito de homicidio porque el resultado de esa conducta es la muerte de otra persona", ha continuado.

Ha proseguido con otra explicación muy importante a tener en cuenta, la de riesgo permitido: "el poder hacer bromas, dar sustos razonables, evidentemente, que no concurrían como una conducto idónea para causar la muerte de dicha persona". "Así, pues, dar un susto normal a una persona sin patología cardíaca ni ningún tipo de enfermedad no entraría dentro de lo que sería una conducta objetivamente típica", termina de explicar.

Por ello, decide resumir todo lo dicho anteriormente y clarificar su respuesta: "entonces después de que no os hayáis enterado de nada: no, no entrarías a la cárcel si tú le pegas un susto de muerte literalmente a tu madre y tu madre no tenía ningún tipo de enfermedad".

Sin duda, este contenido ha resultado muy útil para todos aquellos hijos acostumbrados a bromear con sus padres. El vídeo ha superado las dos millones de reproducciones y los mil comentarios. Aunque @Nister no tenga que entrar en la cárcel, esperamos que nunca consiga matar a su madre de un susto.