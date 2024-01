La indignación de una joven con dos carreras que no encuentra trabajo: "Solo quiero ser tiktoker"

Encontrar un trabajo supone un gran reto para muchas personas. Se trata de un proceso complicado y que requiere mucha paciencia y, por supuesto, nada de exquisitez. Aquellas personas que están sin trabajo y necesitan uno urgentemente se conforman con cualquier puesto; pero parece que no es el caso de esta joven que os presentamos.

La titkoker @lohannysant ha publicado un vídeo en el que explica la situación que está viviendo. Al comienzo del vídeo aclara que esto es lo más humillante que ha vivido en su vida. "Sujetando currículums para ir físicamente a sitios y preguntarles si necesitan contratar a alguien", añade. Con una leve lágrima sobre su mejilla comenta que está aplicando a trabajos con el salario mínimo, pero que siempre le responden que no están buscando a nadie para trabajar.

Aclara que nunca hubiera imaginado estar en esta situación, ya que ha estudiado dos carreras -comunicación y actuación- y que domina tres idiomas. Sin embargo, confiesa que ella realmente quiere ser tiktoker, pero que necesita ganar dinero por lo que se ha puesto en búsqueda de trabajo. "Seguiré intentándolo", acaba apenada el vídeo.

Los usuarios que han comentado la publicación no dan crédito. No entienden por qué la joven se lamenta por tener que ir con los currículums en la mano de negocio en negocio para encontrar trabajo. "Es normal mandar curriculum, todos lo hemos hecho y lo haremos", escribe uno; "En mi época esa era la forma normal de pedir trabajo ", comenta otra.

Sin embargo, el relato no acaba aquí. Sin duda, se trata de una historia que realmente está afectando a la joven, pues ha compartido ya 7 vídeos sobre el mismo tema en tan solo 24 horas. En uno de ellos explica que ha encontrado una oportunidad, pero que le piden 18 horas de prácticas no remuneradas, por lo que lo termina rechazando porque no cree que sea justo trabajar sin recibir un salario. Parece que lo que busca es un trabajo que desde el primer momento le ofrezca un sueldo vitalicio.

Además, en otro vídeo escribe "Pensaba que el sueño americano era real" y de nuevo se queja de la dificultad para encontrar un empleo a pesar de la gran formación con la que cuenta. Finalmente, publica un vídeo agradeciendo a las 18 millones de personas que vieron su vídeo por darle voz y facilitarle la tarea de encontrar un empleo.

No sabemos cómo continuará la historia, pero seguro que seguirá informando a todos los usuarios de Tik Tok sobre ella. Esperamos que encuentre pronto un empleo y que, al menos, se pueda conformar con un contrato en prácticas.