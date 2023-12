Esta mujer dio a luz sin tener ni idea de que estaba embarazada

Cada vez que surge una historia sobre una mujer que tiene un hijo sin saber siquiera que estaba embarazada, son miles las personas que no acaban de entender cómo puede ser esto posible. Una vez más, una de estas historias se ha hecho viral, después de que una mujer que creía que era estéril acudiese a un médico por un dolor en el útero, y de allí fuese directamente a ser intervenida para tener a su hija. Ha sido su hermana la que se ha encargado de contar esta historia a todo Twitter.

Según ha contado la hermana después en los siguientes tuits, ambas tienen reglas muy desordenadas: como mucho, tienen una o dos cada año. Este desorden hizo que desde muy jóvenes los médicos les indicasen que tendrían muchas dificultades para quedarse embarazadas, así que no fue una posibilidad que tuvieran mucho en mente cuando vieron que la chica estaba subiendo de peso.

Muchas de las personas que han respondido al tuit han revelado que hay quienes desarrollan muy poco volumen en el abdomen cuando están embarazadas, y es en esos casos cuando hay más posibilidades de que nadie se dé cuenta de que hay un bebé en camino. Cuesta creer que alguien sea capaz de notar los movimientos de un feto y pensar que son simples malestares de estómago, pero la sorprendente frecuencia con la que ocurren este tipo de historias revela que es más fácil de lo que parece que suceda algo así.

Por suerte, parece que todo ha salido bien en el caso de esta chica en particular, y no hay más que ver la cara de la niña recién nacida para darse cuenta de que no lo ha pasado nada mal en el proceso, por muy callada que estuviese todos estos meses. La hermana de esta madre primeriza ha contado que tiene 31 años y una vida estable, así que todo apunta a que estamos frente a una nueva y feliz familia.