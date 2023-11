¿CHOQUE CULTURAL?

Una estadounidense residente en Alicante se queja del agua del grifo de España: "Creo que me puse enferma de muerte"

Una joven norteamericana con cuenta en TikTok está recibiendo decenas de comentarios tras afirmar que en España no hay acceso a agua limpia ni segura. Muchos españoles le están tratando de explicar por qué no tiene razón y por qué no tiene que preocuparse.