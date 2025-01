Este es el sorprendente motivo por el que el que la taza de café se sirve encima de un plato

Muchas de las costumbres que tenemos relacionadas con la comida y la bebida tienen orígenes curiosos y, a menudo, inesperados. Hoy os hablamos de una de ellas que seguro que no conocíais: la razón detrás de servir el café en una taza que se apoya sobre un pequeño plato.

La tiktoker Esther Martínez (@xiquetamontgat), conocida por su pasión por la historia de las bebidas, compartió un interesante vídeo en el que explica el porqué de esta tradición que todos damos por sentada.

"¿Alguna vez te has preguntado por qué la taza de café siempre viene acompañada de un plato debajo?", plantea Esther al inicio del vídeo, capturando de inmediato la atención de sus seguidores.

La respuesta tiene raíces históricas, tal como relata la creadora de contenido: "Una de las razones es que, antiguamente, el plato se usaba para enfriar el café. De hecho, ¡llegaban a beberlo directamente desde el plato!"

Para ilustrar su explicación, Martínez realiza una demostración en tiempo real. Con delicadeza, vierte el café de la taza al plato, lo acerca a sus labios y lo bebe en pequeños sorbos, mostrando cómo esta práctica ayudaba a bajar la temperatura del líquido de forma rápida y efectiva.

"Pues sí, está más frío", concluye tras probar el método. Su vídeo, que combina historia y curiosidad práctica, no solo ha despertado el interés de miles de personas, sino que también ha acumulado más de 562.000 visualizaciones y 14.000 'me gusta'.

No todo el mundo está de acuerdo con la teoría de Esther como demuestran comentarios como "¿No será para apoyar la cucharilla y no manchar la mesa?" o "Toda mi vida pensando que el plato es para no mamchar la mesa" pero alguno está de acuerdo comentando cosas como "Siempre vi en mi casa que lo tomaban así (mi abuela y abuelo )" o "Tengo más de medio siglo, y nunca entendí por que lo bebía así la hermana de mi abuela".