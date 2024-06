Este tiktoker daltónico ha abierto un gran debate en redes por el color del rotulador que está utilizando: ¿lila o azul?

A lo largo de los años han sido muchas las polémicas que han surgido a raíz de los colores de determinados objetos, como fue el caso del vestido que algunos veían azul y otros lo veían blanco. Parece que este tipo de debates ha vuelto a aparecer, en este caso, con un rotulador. ¿De qué color lo ves tú?

El tiktoker @fevivestuff ha compartido un vídeo que no ha pasado de desapercibido para nadie. El joven escribe en la publicación "Los efectos de mi daltonismo". En el vídeo comenta: "Señores, me he comprado este boli creo que hace un año. Habré escrito 300 folios fácilmente con este rotulador. Y esa, esa de ahí, me dice algo tipo "pásame el rotulador lila", comenta señalando a una chica que hay en la misma habitación que él.

Sin embargo, la historia continúa. "Y digo, ¿cómo que lila? Si es azul. Llevo un puto año escribiendo con esto todo feliz pensando que era azul...". Pero, ¿de qué color es realmente el rotulador? Muchos usuarios han apoyado al joven y creen que es azul, sin embargo, otros defienden la idea de que es lila.

El vídeo ha conseguido más de 212 mil reproducciones y entre esa variedad de opiniones de los usuarios encontramos: "morado diría yo más q lila" o "aquí equipo Morado (yo también llamo lila al morado más clarito)". Sin embargo, como decíamos, también hay personas que ven este rotulador de color azul: "Yo lo veo azul y no soy daltonica jajajaja" o "escuchame q yo tmb soy daltonica q lo veo azul tmb".