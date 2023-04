Estos son cuatro trucos para evitar que te atraquen

Zazza el italiano es muy conocido en la red por haberse atrevido a ir a grabar a diferentes lugares, tanto de España como de otros países, que se consideran zonas peligrosas. A diferencia de él, la mayoría de las personas se asustan al tener que ir o volver solo a algún lugar, especialmente de noche, ya que tienen miedo de que les roben o de que ocurra cualquier otra desgracia. Por este motivo, muchas personas admiran al italiano por su coraje, por lo que cualquier consejo que dé para evitar que le atraquen cuando va a lugares que no conocen y que les ayude a sentirse seguros sería más que bienvenido.

Por ello, no es de extrañar que el TikTok que ha subido B3TTER pidiéndole estos consejos no haya tardado en hacerse viral. En este ha dado un total de cuatro consejos, de forma que lo primero que recomienda es utilizar más el taxi ya que, aunque sabe que esto cuesta dinero, es una inversión para evitar cualquier cosa peor, por lo que vale la pena en ciertas circunstancias. En segundo lugar, recuerda que por mucho que vayas con la cabeza agachada mirando el móvil para disimular no desapareces, por lo que si se va con el móvil es mejor llamar por teléfono en cuanto veas algo raro para avisar de la ubicación y estar alerta.

Por otro lado, recuerda que hay cinco marcas de spray de pimienta que son legales en España, por lo que cree que esto es "lo más efectivo" que hay ahora mismo para las personas de a pie, ya que neutraliza, pero no hace daño a nadie. Y, finalmente, en cuarto lugar, también ha recomendado a la gente dar clases de defensa personal, lo cual no solo les permitirá ir más seguros por la calle, sino que también es muy bueno para la salud. Finalmente, ante estas palabras los comentarios se han llenado de agradecimientos hacia el italiano por los buenos consejos, ya que ahora también sabrán mejor cómo reaccionar ante cualquier situación inesperada.