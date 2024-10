Una estudiante del MIR se hace viral por compartir lo duro que es dejarlo todo por el examen

El camino hacia el MIR (Médico Interno Residente) no es solo académico, también está lleno de retos emocionales y personales que no siempre son visibles. Así lo ha expuesto una estudiante, conocida en TikTok como @luciavu, cuyo vídeo se ha vuelto viral por su sincera reflexión sobre la dificultad de compaginar la preparación del examen con los problemas de la vida cotidiana. Su testimonio ha resonado en miles de personas, generando un debate sobre el coste emocional de este proceso.

En el vídeo, la estudiante explica que lo más difícil del MIR no son las largas jornadas de estudio, que pueden llegar a las 12 horas diarias, ni la falta de vida social, sino el hecho de no poder gestionar los problemas personales que surgen durante este tiempo. "Nadie te dice que la vida no se para fuera mientras estudias", afirma @luciavu, refiriéndose a cómo las situaciones familiares, amorosas o médicas siguen ocurriendo, creando un conflicto interno al no tener tiempo ni energía para abordarlas.

Además, la joven destaca que, a diferencia de otros periodos de exámenes donde se puede "poner la vida en pausa" durante unas semanas, en el caso del MIR no hay tregua. "El problema es que vas a tener problemas y no vas a poder gestionarlos. Y eso es una mierda", añade, visiblemente afectada por la presión que supone esta situación.

El vídeo ha generado una avalancha de comentarios en redes sociales, con muchos usuarios mostrando su apoyo y compartiendo sus propias experiencias. "Nos preparan para estudiar, pero no para gestionar los problemas en paralelo", escribía un usuario, mientras que otro comentaba: "Hay muchos idiomas y ella decidió hablar con la verdad".

La reflexión de @luciavu ha abierto una conversación sobre la importancia de cuidar la salud mental durante la preparación del MIR, algo que, según muchos de sus seguidores, no se aborda lo suficiente en el ámbito académico.