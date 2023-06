Un farmacéutico comparte el mejor parte médico de urgencias de todos los tiempos

Todos vamos a la farmacia de vez en cuando, así que no es de extrañar que las consultas de algún paciente hayan sido material para cómicos y de un propio cuaderno de anécdotas.

Los motivos por los que la gente acude al médico y a la farmacia son de lo más variopinto y en algunas ocasiones corresponde a dolencias que no pueden esperar. Ese fue el caso de un farmacéutico, Guille Martín, que ha compartido en Twitter un curioso parte médico de urgencias.

Ha publicado un tuit titulado: "Hace seis meses del mejor parte de urgencias de la historia" en su cuenta llamada @Farmaenfurecida.

El parte en cuestión comienza así: "El paciente acude porque el reloj inteligente suele marcarle una FC entre 60 y 72 lpm y ahora le marca 00 y lo ha reiniciado dos veces y sigue marcando 00".

"Hace seis meses del mejor parte de urgencias de la historia”, ha escrito en un tuit que en pocas horas casi llega a los 8.000 me gusta y más de 1.000 retuits con comentarios de todo tipo bromeando sobre la situación: "Es buenísimo JAJAJA define hipocondríaco histérico", "No descartaría que fuese un runner", el tuit a estas alturas supera los 500.000 reproducciones en tan solo 3 días.

En el parte podemos ver lo que el médico escribió al paciente: "Se encuentra bien y no presenta clínica. No disnea. AC:RsCsRs a 88pm. ID: No se objetiva patología". Sin embargo, el médico le diagnostica con un tono humorístico "funcionamiento incorrecto reloj inteligente".

El médico no paró de bromear con la situación y acabó escribiendo: "Se aconseja valorar los síntomas antes de acudir al sistema sanitario. Se aconseja reparar reloj inteligente".