La foto de Cristiano y Messi rompe Instagram pero no puede con el huevo

Son dos de los mejores futbolistas de todos los tiempos, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo están acostumbrados a batir récords dentro y fuera de la cancha, pero la pareja irrumpió en Instagram el sábado 26 de noviembre por la noche, un día antes de la Copa del Mundo de 2022 en Qatar, para publicar ambos la misma foto juntos.

Los dos futbolistas que fueron rivales durante años mientras jugaban en el FC Barcelona y el Real Madrid se enfrentan aquí en una intensa partida de ajedrez. Se trata de una espectacular fotografía sacada por Annie Leibovitz para una campaña de Louis Vuitton para el Mundial de Qatar 2022 donde ambos se encuentran participando con sus respectivas selecciones en la que es su última oportunidad de llevar a sus paises a lo más alto.

Estamos escribiendo este artículo el lunes 28 cuando han pasado dos días desde que subieron la foto y la publicación de Ronaldo acumula más de 35 millones de me gusta, mientras que la de Messi se quedó ligeramente atrás con 28 millones.

Cristiano Ronaldo es la persona más seguida de Instagram con 500 millones de seguidores sólo superado por la cuenta oficial de Instagram que tiene 568 millones. Messi, por su parte, está en tercer lugar con 375 millones de seguidores, tres más que Kylie Jenner.

Es la diferencia de 125 millones de seguidores a favor de Cristiano la que ha hecho que su publicación tenga más me gusta que la de Messi. Ambas han entrado directamente en el top 10 de fotos con más me gusta de esa red social pero ninguna ha podido superar el record que la foto de un huevo publicada en enero de 2019 y que tiene 55 millones de me gusta.

1 @world_record_egg: Foto de un huevo con 55.9 millones publicada el 4 de enero de 2019

2 @cristiano: Foto de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi jugando al ajedrez, publicidad de Louis Vuitton con 38 millones publicada el 19 noviembre 2022

3 @cristiano @georginagio: Su anuncio de embarazo de mellizos con 32.6 millones publicada el 28 de octubre de 2021

4 @xxxtentacion: Post final antes de su muerte con 30.2 millones publicada el 20 de mayo de 2018

5 @leomessi: Foto de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo jugando al ajedrez, publicidad de Louis Vuitton con 28 millones publicada el 19 de noviembre de 2022

6 @arianagrande Fotos de Ariana Grande de su boda con Dalton Gomez con 26.3 millones publicada el 26 de mayo de 2021

7 @zendaya: Publicación de feliz cumpleaños para Tom Holland con 25.5 millones publicada el 1 de junio de 2022

8 @kyliejenner: Segundo anuncio de embarazo con 24.9 millones publicada el 8 de septiembre de 2021

9 @tomholland2013: Recreando el famoso meme de Spider-Man con Tobey Maguire y Andrew Garfield con 24.7 millones publicada el 23 de febrero de 2022

10 @kyliejenner: Foto de su hija con su hermano recién nacido con 22.9 millones publicada el 6 de febrero de 2022