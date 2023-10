Se fue de fiesta, se le complicó la mañana y acabó en el pueblo de al lado: "El mejor audio de 2023"

Todos hemos vivido esa situación en la que no tenemos intención de salir de fiesta, hemos tenido una semana dura y queremos quedarnos en casa viendo una serie pero recibimos un WhatsApp de algún amigo diciendo de tomar unas cañas, acabamos yendo sin muchas ganas y se nos va la cosa de las manos.

Una de esas situaciones la vivió recientemente Santi León y su historia se ha vuelto viral después de que un genial audio contando lo que sucedió tras una noche de fiesta cayera en poder de @rancio que no dudo en compartirlo calificándolo como "el mejor audio de 2023".

No sabemos cómo llegó este audio hasta el escritor, periodista y tuitero sevillano Julio Muñoz Gijón, más conocido como @rancio, pero ya ha sido visto por más de 750.000 personas desde que lo compartiera el 14 de septiembre.

"Mira cabeza, ya son las 0:2:21 minutos de la mañana, estoy ahora mismo en Espartinas en el colegio Villa Europa en la puerta", empieza relatando.

"A mí se me ha complicado la mañana. Yo he cogido un Cabify contigo, como ya sabes, y no se dónde carajos me dejó que me dijo que estaba en (insulto) de donde yo vivo", continua explicando antes de decir que el conductor le dijo: "Bajate aquí que tu vives ya aquí".

"Ah claro yo me bajo ahí ciego perdido y me pongo a andar. Yo la confianza en mi es ciega asi que yo me pongo andar, me pongo a andar, me pongo andar hasta que veo que me he metido en un campo y miro la ubicación".

"He llegado a Espartinas andando yo ahora mismo estoy esperando un Taxi de Espartinas a Gines que van a venir a por mí para que me lleven a Tomares", le cuenta a su amigo.

"La vida conmigo no tiene ningún sentido, o sea yo no salgo más", sentencia en el audio que está haciendo reír a todo el mundo.

No sabemos cuánto estuvo andando pero entre Tomares y el colegio Europa en Espartinas hay una caminata de hora y media de más de cinco kilómetros.

Visto el éxito del audio Rancio logró ponerse en contacto con Santi para que le mandara un segundo audio explicando cómo había acabado la historia.

"Buenas tarde familia sevillana que se que os he tenido esta noche con el corazón en un puño pero comentaros que llegue bien a mi casa. Sin problemas, un día de esos que se te complica la mañana y al final pasan estas cosas", asegura.

"Si yo no iba a salir, yo me iba a tomar unas cervecitas y me iba a ir a casa a ver 'El cuerpo en llamas' pero al final acabamos andando por el campo", dice en este nuevo audio.

"Todo bien, llegué un poquito con los gemelos subidos pero palante con mucha confianza en uno mismo. Muchas gracias a todos", sentenció.

Muchas personas están desternilladas con los audios mientras que otras aseguran que frases como "Se me ha complicado la mañana", "La confianza en mí es ciega", "La vida conmigo no tiene ningún sentido" o "Yo no iba a salir" son pura poesía.

También hay quién está compartiendo situaciones similares que le han pasado a ellos como @antonioaares que ha contado como “Una noche con la taja empecé a andar en Puerta Carmona dirección Gonzalo Bilbao y termine cogiendo un taxi en Torneo para ir a mi casa. Entiendo perfectamente al colega: la vida no tiene ningún sentido conmigo.