"Fue sin querer": Así hicieron creer a un vagón entero del AVE que era una propuesta de matrimonio

Más información Un revisor del AVE le preguntó al subirse al tren qué coche tenía, y su respuesta se ha hecho viral

Twitter siempre nos deja historias para el recuerdo, y más cuando los usuarios están aburridos y con ganas de liarla. Y es que estos amigos decidieron montar follón dentro del AVE y la historia ya es viral en las redes. Muchos usuarios se emocionaron por haber podido presenciar, uno de estos momentos, que sin duda, siempre suelen marcar un antes y un después dentro de Twitter. La cuestión es que la pedida de mano del AVE, no resultó ser lo que los usuarios pensaron.

Alba (@albihm) es una conocida streamer del mundo de los videojuegos, que hace unos días, dio que hablar en un vagón del Ave que hacía la ruta Cádiz-Madrid. Junto a sus amigos, hizo creer a todos los allí presentes que le estaban pidiendo matrimonio. Algunos de los pasajeros que estaban en el vagón grabaron la situación y la subieron a Twitter con mensajes de lo más emotivos, pero no, a Alba no le han pedido matrimonio en un vagón de Renfe.

La creadora de contenido ha explicado que, básicamente, se aburría con sus amigos "y acabamos montando el show". "Un compañero fue a avisar al vagón y a decir que nos habíamos conocido en el vagón número 2 y que ahora nos íbamos a vivir juntos a Madrid y me iba a pedir matrimonio mi novio. Con anillo en caja de auriculares y todo", ha explicado a través de mensaje directo de Twitter.

"Yo me negué pero al final saqué mis dotes de actriz y así acabamos. Veníamos de un viaje de trabajo, curramos en una productora... es que somos muy creativos", ha afirmado entre risas. Ahora reconoce que se siente un poco mal por toda esa gente que se alegró por ella, como se puede ver en este vídeo.

Después del revuelo, ella misma ha emplazado a sus miles de seguidores a su canal de Twitch donde contará con peros y señales lo ocurrido. "Creo que hoy es un buen día para hacer directo y contaros cómo ayer me aplaudió todo un vagón pensando que me iba a casar porque mis compañeros son bobísimos", ha afirmado, adjuntando varios pantallazos de tuits que habían compartido la petición de matrimonio fake. No se cómo he acabado creando un fake viral fue sin querer", reconoce.

VER MÁS: "Rescatan a varios tigres de un vagón de trenes"