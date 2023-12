Su gato le roba la decoración de Navidad a su vecina, y esta es la nota que le manda

Cuando uno se da cuenta de que le han robado, lo último que se imaginaría es que el ladrón no fuera una persona, sino que el culpable fuera ni más ni menos que un gato. Sin duda, los animales son una caja de sorpresas que siguen fascinando por lo únicos que pueden llegar a ser cada uno de ellos. Y, en esta ocasión, el gato de una tuitera ha conseguido sorprender a todos después de que esta asegurara que tiene un "michi cleptómano", algo que ya le ha hecho pasar vergüenza en más de una ocasión.

Debido a que esto es algo que puede extrañar a muchos, la tuitera ha decidido compartir una conversación que ha tenido con su vecina para demostrar que su gato es un ladronzuelo. Porque, como puede leerse en estas imágenes, su vecina ha tenido que escribirle para pedirle que le devuelva los arreglos navideños que le ha robado su gato, ya que se ha llevado dos flores plateadas y varias mariposas.

Y, tal y como se imaginaba la tuitera, nada más mirar en la cama de su gato se ha encontrado una de estas flores decorativas, por lo que ha avisado de inmediato a su vecina. Pero, por lo que parece, tendrá que seguir buscando para ver dónde ha dejado tiradas las decoraciones que faltan, ya que de primeras solo parece haber dejado una a la vista. Esta es una situación que ha provocado muchas risas entre los usuarios, quienes han bromeado con la idea de que su gato terminará en prisión si continúa robando, a lo que la tuitera ha respondido con humor al asegurar que ya estuvo en la cárcel, pero que ni así se ha reformado.

Pero, por sorprendente que parezca, parece que este gatito no es el único animal que va robando por las casas, ya que hay otro tuitero que ha confesado que a él unos perros le robaron sus zapatos, los cuales terminó encontrando por ahí tirados, pero no llegó a descubrir de quién eran los animales. Por tanto, parece que a partir de ahora las personas ya no serán las únicas sospechosas frente a un robo.