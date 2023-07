La genial conversación de WhatsApp de una chica con su padre: "¿Me podés mandar un mensaje salvador?"

Podríamos hacer una página web dedicada exclusivamente a todas las cosas virales que surgen en torno a WhatsApp. Nada como los grupos de WhatsApp de amigos y familiares, las conversaciones con padres, abuelos, hermanos o con tus amigos para generar todo tipo de historias emotivas, surrealistas divertidas y locas que surgen gracias a esta popular aplicación de mensajería instantánea.

Hace poco recopilabamos las conversaciones más geniales de padres e hijos en WhatsApp que se han vuelto virales en Twitter a lo largo de los años en esta noticia que os encantó. Ahora volvemos a la carga con una de esas fantasticas conversaciones entre una hija y su padre que se ha vuelto viral siendo vista por más de tres millones de personas.

La joven tuitera argentina @AgustinaRugilo escribió "¿Mi papá o mi mejor amiga?", en este tuit, junto a un pantallazo de la conversación de WhatsApp, que ha acumulado más de 103.000 'me gusta'.

Leo el padre de Agustina le pide a su hija que le mande un mensaje salvador para librarse de una cita o una reunión. "A las 22 me podes mandar un mensaje salvador? o a las 23?", escribe a lo que ella contesta riéndoso y aceptando "Si decime cuando".

"Tipo 23... diciendo que vas a casa que te peleaste con tu novio ficticio. Que necesitas de mi y hablar. Te voy a decir que termino y voy, que te despierto cuando llego si te quedaste dormida", le dice su padre.

Agustina no ha escrito más tuits sobre el asunto ni ha dado más contexto a la conversación con su padre pero si mucha gente ha comentado contando que ha tenido conversaciones similares.

"Mi hermano me hacía mandar audios haciéndome pasar x una novia ficticia para no tener que juntarse con los amigos cuando le daba paja salir", "Mi viejo me pedía eso cuando iba a alguna reunión de negocio q sabia q le tocaba un cliente pesado, ahora me relevo mi mamá" o "Mi papá también me pidió ese favor Jajajaja".

"Extraño al mio. Y sí, es lindo tener complicidad y una buena realación. Todo eso es lo que llevaremos en el corazón x siempre", dijo @kattyccr sobre esta genial charla.