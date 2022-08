El gesto de un camarero de Valladolid que está conquistando a todo el mundo

Más información El restaurante en el que Borja Escalona quería comer gratis se convierte en el mejor valorado de Vigo

Una de las cosas más importantes en el mundo de la hostelería es el trato a tus clientes. La comida, la bebida y la decoración de tu restaurante o cafetería son cosas muy importantes pero también lo son tus camareros y el trato que ofrecen a las personas que acuden a tu local.

A todos nos ha ocurrido alguna vez la incómoda situación de salir a tomar algo o comprar algo, habernos dejado el dinero en casa o no tener en la cartera suficiente.

También nos ha puede ocurrir que salimos sólo con la tarjeta de crédito encima pensando que la aceptan en todos los sitios y no siempre es así.

En esas vergonzosas situaciones tienes que dejar en la tienda lo que ibas a comprar, pedir que no te sirvan lo que ibas a comer, salir a buscar un cajero o volver a casa a por el dinero si es que puedes.

Algo así le sucedió a @nizavalladolid, dueño de un restaurante de Pucela, cuando fuea tomarse un café en una cafetería cuando se dio cuenta de que no tenía ningún euro encima y que no podía pagarlo.

"El otro día haciendo recados entré en la cafetería Mozart en López Gómez, y pedí un café a la vez que sacaba la cartera. Me di cuenta que había vaciado la cartera en casa y no tenía ni un €. Le dije al chico que no me lo hiciera, que no tenía efectivo para pagarle", ha contado en un tuit que supera los 8.000 'me gusta'.

El camarero le dijo que no había ningún problema, que no hacía falta que le pagara y que ya volvería otro día a tomarse otro. "No me conocía de nada y me invitó a un café sin más", ha asegurado @NizaValladolid quién ha explicado que "al saldar la deuda , le dije que había tenido un detallazo conmigo".

Un pequeño gesto que está siendo muy aplaudido en Twitter donde todo el mundo alaba el buen trato de este camarero y recomiendan acudir a la Cafetería Mozart.