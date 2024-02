Graba las turbulencias que sufre su avión durante el viaje, y todos alucinan por lo fuertes que son

Por mucho que siempre se diga que el avión es medio de transporte más seguro de todos, hay muchas personas que siguen sufriendo cada vez que tienen que subirse a uno, porque les resulta inevitable no pensar en todo lo que puede salir mal. Por ello, no sería de extrañar que estas se asustaran al sufrir unas turbulencias tan fuertes como las que se ven en el vídeo viral que ha compartido Vicho_zs, donde se muestra los movimientos tan bruscos que está sufriendo el avión.

Pero, por suerte, parece que los pasajeros que se encontraban en el avión deben estar curados de espanto, ya que en lugar de gritar o asustarse por el miedo, se escuchan algunas reírse con las turbulencias como si estuvieran en una montaña rusa. Esto es algo que muchos serían incapaz de hacer, motivo por el que varios usuarios han confesado el miedo que pasarían ellos si se encontraran en una situación como esta.

A raíz de esto, el tuitero Pato Aviador ha querido calmar un poco a todos al explicar que una "turbulencia no es peligrosa", ya que esta no puede derribar el avión en ningún caso. Pero, lo que sí que las convierte en un peligro es el no llevar el cinturón puesto, ya que si alguien lo tuviera desabrochado podría haber llegado a lesionarse con el zarandeo que sufre el avión. Además, ha recordado que hay que llevarlo incluso si no está indicado, ya que hay algunas turbulencias que no se pueden anticipar, así que siempre es más seguro tenerlo abrochado.

Esto es algo que muchos le han agradecido, ya que ha conseguido calmar un poco el miedo que suelen provocar las turbulencias en las personas. Pero, aun así, siguen habiendo quienes confiesan que no podrían evitar asustarse, hasta el punto de que una tuitera ha bromeado con la idea de que quizás no moriría de un accidente, pero sí de un infarto.