Graban a dos fantasmas en un cementerio embrujado en Reino Unido: "Una figura infantil y una masculina"

Seguramente no creas en lo paranormal y pienses que los fantasmas no existen, pero con esta evidencia grabada en un antiguo cementerio embrujado de Reino Unido cambiarás probablemente tu perspectiva. Ahora se celebra Halloween y ambos hechos están relacionados, pero probablemente no conozcas por qué empezó a festejarse este día y qué relación tiene con este video grabado.

El 31 de octubre es un día maravilloso para los más pequeños e inocentes de casa. Es la ocasión perfecta para disfrazarse de personajes de miedo e ir pidiendo golosinas de casa en casa. Aunque parezca tan divertido, ¿cuál es realmente el origen de Halloween y qué relación tiene con lo paranormal? En su origen cada 31 de octubre se creía que ese día los espíritus podían entrar fácilmente al mundo terrenal y de esta forma, la gente para asustarlos y mantenerles alejados usaba disfraces y máscaras.

De hecho, comenzó a celebrarse sobre todo en las islas británicas, donde por casualidad ha habido una evidencia paranormal en un cementerio de Reino Unido. Pese a la calidad y a los tonos negros, aparece en el vídeo una figura de una persona humana mirando fijamente a la cámara y acompañado por un fantasma infantil en un cementerio rodeado de lápidas. Los autores del vídeo explican que estaban realizando un experimento usando infrarrojos de baja resolución para ver si podían capturar espíritus más fácilmente. "Capturamos lo que creemos que es un fantasma infantil con un fantasma masculino por detrás", añaden.

Aunque parezca mentira, no es la primera vez que sucede algo así, ya que en una prisión embrujada también se percataron espíritus en un ambiente de tensión. Tony Ferguson, conocido en redes sociales como 'Ghost Whisperer' entró en la cárcel más embrujada y capturó imágenes espeluznantes.

Eso sí, hay que intentar mantenerse alejado de estos sucesos y no jugar con los espíritus porque posiblemente comiences a experimentar actividad paranormal en Halloween o en tu día a día, ya sea en tu casa o estando en la calle de noche.

