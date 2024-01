Hace sus propios spaghettis, y el resultado es tan horrible que ofende a toda Italia

Las redes sociales son una herramienta que puede transformar la vida de aquellas personas que decidan dedicarse a la creación de contenido, pero también pueden ser un lugar muy cruel, si lo que se busca es ser popular en ellas a largo plazo. Los influencers se vuelven locos tratando de crear contenidos que logren hacerse virales y que atraigan a nuevas audiencias, y algunos están dispuestos a hacer todo tipo de cosas extrañas para conseguir llamar la atención. Esta chica se ha hecho viral, pero por la peor de las razones: su idea para un vídeo la ha llevado a ser la mofa de miles de personas en Twitter.

El concepto del vídeo era el siguiente: crear una pasta de trigo propia a partir de spaghettis triturados y huevo. Aunque de por sí no tiene mucho sentido obtener harina machacando una pasta que ya ha sido creada, esa idea no es la razón por la que esta chica se ha llevado una reprimenda tan grande. Al intentar dar forma a la nueva pasta (no se sabe muy bien si trataba de hacer algún tipo de spaghetti, o si más bien quería conseguir una pasta plana, como la tagliatelle), lo que le quedó parecía más bien el tipo de manualidad que haría un niño de cinco años con plastilina.

A pesar de que es evidente que cocer una pasta tan gruesa es imposible, la chica no cedió en su empeño y siguió con la receta. Después de darle unas cuantas vueltas en el agua hirviendo, sin mucho éxito, coló la "pasta casera" y le añadió salsa de tomate ordinaria y un queso rallado que no está pensado para acompañar a la pasta, así, sin más. Al final del vídeo, la chica prueba el plato que acaba de preparar, y aunque trate de ocultarlo, su cara lo dice todo.

Miles de personas han criticado esta receta sin pies ni cabeza. Todos tenemos derecho a fallar, pero cuando uno ve que las cosas están saliendo así de mal, lo mejor es parar la grabación y seguir con otra cosa. Puede que la presión por subir nuevos tiktoks pudiese con ella, y que por eso decidiese continuar con la receta, sin importan la horrible pinta que tuviese. ¡Al menos ha conseguido su objetivo de hacerse viral!